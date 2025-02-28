Постійно хочеться їсти і поганий настрій: які ще ознаки того, що організму не вистачає білка

Лікарі назвали декілька основних ознак, які свідчать про нестачу білка в організмі.

За якими ознаками розпізнати, що організму не вистачає білка: в яких продуктах міститься найбільше

Набряки. Як пише ресурс newsyou.info, за нестачі білка в організмі порушується водно-сольовий баланс, через що виникають набряки на тілі. Найчастіше вони з’являються на животі й руках, а також на щиколотках і ступнях.

Як пише ресурс newsyou.info, за нестачі білка в організмі порушується водно-сольовий баланс, через що виникають набряки на тілі. Найчастіше вони з’являються на животі й руках, а також на щиколотках і ступнях. Відчуття голоду. Щоб почуватися ситими, треба їсти їжу, в якій міститься білок, бо саме він насичує організм завдяки тривалому процесу засвоєння. Якщо цієї сполуки не вистачає, людина постійно почувається голодною.

Щоб почуватися ситими, треба їсти їжу, в якій міститься білок, бо саме він насичує організм завдяки тривалому процесу засвоєння. Якщо цієї сполуки не вистачає, людина постійно почувається голодною. Поганий настрій. Мозок передає інформацію між клітинами за допомогою нейротрансмітерів – амінокислотних сполук, з яких складається білок. Якщо білкових сполук не вистачає, в роботі мозку виникають порушення, які виражаються через поганий настрій, пригнічений стан і навіть агресію.

Мозок передає інформацію між клітинами за допомогою нейротрансмітерів – амінокислотних сполук, з яких складається білок. Якщо білкових сполук не вистачає, в роботі мозку виникають порушення, які виражаються через поганий настрій, пригнічений стан і навіть агресію. Ламкість волосся і нігтів. Колаген, еластин і кератин – це білкові сполуки, від кількості яких залежить еластичність шкіри, міцність нігтів та волосся. Якщо в організмі не вистачає цих видів білка, волосся втрачає свою міцність, починає випадати й сіктися, стає тьмяним і неживим. А нігті починають відшаровуватися та стають ламкими.

Колаген, еластин і кератин – це білкові сполуки, від кількості яких залежить еластичність шкіри, міцність нігтів та волосся. Якщо в організмі не вистачає цих видів білка, волосся втрачає свою міцність, починає випадати й сіктися, стає тьмяним і неживим. А нігті починають відшаровуватися та стають ламкими. Повільне загоєння порізів і ран. За нестачі білка загоєння ран і порізів відбуватиметься повільніше, тому що він є будівельним матеріалом для клітин шкіри, крові та м’язової тканини.

За нестачі білка загоєння ран і порізів відбуватиметься повільніше, тому що він є будівельним матеріалом для клітин шкіри, крові та м’язової тканини. Часті застуди. Білок також бере участь у процесах побудови клітин імунної системи. Якщо його не вистачає, сповільнюється синтез інтерферону – активних білкових сполук, які протидіють вірусним захворюванням.

Щоб поповнити дефіцит білка в організмі, лікарі рекомендують вживати продукти з високим вмістом цієї сполуки. Найбільше його міститься у свинині, яловичині, молочних продуктах, морепродуктах, бобових, куразі та грибах.

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