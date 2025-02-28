Постійно хочеться їсти і поганий настрій: які ще ознаки того, що організму не вистачає білка

Лікарі назвали декілька основних ознак, які свідчать про нестачу білка в організмі.
За якими ознаками розпізнати, що організму не вистачає білка: в яких продуктах міститься найбільше
- Набряки. Як пише ресурс newsyou.info, за нестачі білка в організмі порушується водно-сольовий баланс, через що виникають набряки на тілі. Найчастіше вони з’являються на животі й руках, а також на щиколотках і ступнях.
- Відчуття голоду. Щоб почуватися ситими, треба їсти їжу, в якій міститься білок, бо саме він насичує організм завдяки тривалому процесу засвоєння. Якщо цієї сполуки не вистачає, людина постійно почувається голодною.
- Поганий настрій. Мозок передає інформацію між клітинами за допомогою нейротрансмітерів – амінокислотних сполук, з яких складається білок. Якщо білкових сполук не вистачає, в роботі мозку виникають порушення, які виражаються через поганий настрій, пригнічений стан і навіть агресію.
- Ламкість волосся і нігтів. Колаген, еластин і кератин – це білкові сполуки, від кількості яких залежить еластичність шкіри, міцність нігтів та волосся. Якщо в організмі не вистачає цих видів білка, волосся втрачає свою міцність, починає випадати й сіктися, стає тьмяним і неживим. А нігті починають відшаровуватися та стають ламкими.
- Повільне загоєння порізів і ран. За нестачі білка загоєння ран і порізів відбуватиметься повільніше, тому що він є будівельним матеріалом для клітин шкіри, крові та м’язової тканини.
- Часті застуди. Білок також бере участь у процесах побудови клітин імунної системи. Якщо його не вистачає, сповільнюється синтез інтерферону – активних білкових сполук, які протидіють вірусним захворюванням.
Щоб поповнити дефіцит білка в організмі, лікарі рекомендують вживати продукти з високим вмістом цієї сполуки. Найбільше його міститься у свинині, яловичині, молочних продуктах, морепродуктах, бобових, куразі та грибах.
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