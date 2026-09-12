Постійно хилить в сон після обіду: лікарі пояснили, коли звичайна втома стає небезпечним симптомом

Непереборна денна сонливість може світчити про три приховані хвороби

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У сучасному світі багато людей щодня стикаються з непереборним бажанням заснути просто на робочому місці у післяобідній час. Це явище часто виникає через природні біоритми людини, однак іноді воно свідчить про наявність серйозних захворювань.

Про неочікувані причини денної втоми та способи її подолання пише Egeszsegkalauz.

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Природні біоритми та харчування

Зниження бадьорості у другій половині дня часто є абсолютно нормальною реакцією нашого організму. Внутрішній біологічний годинник диктує свої правила і викликає природний спад енергії. Тому навіть після повноцінного нічного відпочинку ви можете відчувати легку втому.

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Водночас ситний обід здатний значно погіршити ситуацію. Якщо ви пропустили сніданок і з’їли занадто велику порцію вдень, різкі коливання рівня цукру в крові змусять вас почуватися виснаженими. Солодощі та енергетики дають лише короткочасний ефект, після якого настає ще більша слабкість.

Хвороби які викликають денну втому

Якщо ви спите достатньо, але все одно ледве тримаєте очі відкритими, проблема може ховатися у дефіциті вітамінів. Зокрема нестача заліза, вітаміну В12 або фолієвої кислоти призводить до розвитку небезпечної анемії. Через це організм не може виробляти достатньо гемоглобіну, що провокує задишку.

Ще однією поширеною причиною постійної втоми є зниження функції щитоподібної залози. Коли вона не виробляє достатньо гормонів, обмін речовин суттєво уповільнюється. Також денна сонливість може бути одним із симптомів розвитку цукрового діабету, особливо якщо вона супроводжується сильною спрагою.

Вплив способу життя на енергію

Парадоксально, але брак фізичної активності робить нас ще більш втомленими. Замість того щоб пити чергову чашку кави за робочим столом, краще вийти на коротку прогулянку. Зміна обстановки та легкий рух допоможуть значно швидше повернути концентрацію.

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Хронічний стрес та постійна тривожність також витягують з нас останні сили. Вони погіршують якість нічного сну, створюючи замкнене коло щоденного виснаження. Деякі медикаменти проти алергії чи антидепресанти мають сонливість серед своїх побічних ефектів.

Експерти радять не ігнорувати тривожні сигнали організму та вчасно звертатися за медичною допомогою.

«Якщо сильна денна сонливість заважає вам працювати, керувати автомобілем або супроводжується болем у грудях, обов’язково пройдіть медичне обстеження», — наголошують фахівці.

Нагадаємо, багато хто тягнеться до кави ледь не одразу після будильника, але поспішати з першою чашкою необов’язково. Експерти пояснили, коли кофеїн може бути доречнішим для бадьорості.

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