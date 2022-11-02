Посттравматичний стресовий розлад: що не варто робити, якщо у вашої близької людини ПТСР

Жити з ПТСР доволі складно – ніколи не знаєш, в який момент, за яких обставин і в якій формі проявляться симптоми.
У більшості випадків посттравматичний стресовий розлад запускають внутрішні і зовнішні чинники, які називають тригерами.
Фахівці МОЗ надали поради щодо зменшення ризику впливу тригерів.
"Тригери можуть бути внутрішніми і зовнішніми. Внутрішні тригери – це те, що ми відчуваємо всередині: думки, емоції та тілесні відчуття (як в момент травматичної події). Зовнішні тригери – це ситуації, люди або місця, які нагадують про травматичну подію, до прикладу, певні слова, звуки, локації тощо", – пояснюють фахівці.
Як уникнути стресового розладу
- не створюйте ситуацій, в яких можливе виникнення тригерів;
- обмежуйте перебування в місцях скупчення людей без потреби;
- уникайте різких звуків, які можуть нагадувати травматичну подію (музичні іграшки, рінгтони тощо);
- не створюйте гучних звуків;
- зведіть до мінімуму несподіванки;
- не торкайтеся тіла людини і не обіймайте її без дозволу.
Чого не варто робити, якщо у людини ПТСР
- Просити розповісти про травматичний досвід. Людям із ПТСР може бути складно говорити, до того ж, це може спричинити ретравматизацію.
- Знецінювати пережитий досвід.
- Героїзувати.
- Вимагати (або просити) щоби людина опанувала себе – це не в межах її можливостей.
- Звинувачувати і дорікати їй через те, як саме вона може реагує та проявляє емоції.
- Підтримувати уникання наявних психологічних та фізичних симптомів.
- Говорити, що ви знаєте і розумієте, що вона відчуває.
- Говорити, що їй пощастило вижити – люди, які пережили травматичні події, часто не почуваються щасливими.
- Говорити, що пора припинити поводитися, як на війні.
- Говорити, що час лікує.
- Різко змінювати плани.
Як підтримати людину з ПТСР
- Подбайте про її базові потреби: приготуйте поїсти, візьміть на себе інші побутові справи.
- Допоможіть знайти контакти спеціалістів, організацій та груп підтримки.
- Пропонуйте підтримку і тепло. Будьте виваженими, дбайливими, обережними.
- Не знецінюйте і не будьте аж надто вимогливими.
- Коли людина наважиться говорити, може статися, що вона захоче говорити про травматичну подію знову та знову. Дайте можливість поговорити стільки разів, скільки їй потрібно.
- Робіть разом звичайні рутинні справи.
- Говоріть про майбутнє та будуйте спільні плани. Це може допомогти протистояти поширеній думці людей із ПТСР, що їхнє майбутнє приречене.
- Уникайте наркотиків, алкоголю та куріння вдома та у вашому оточенні.
- Якщо стан людини дуже важкий не залишайте її на самоті.
Раніше фахівці надавали інформацію про те, як розпізнати та вилікувати ПТСР та допомогти дитині з посттравматичним стресовим розладом.
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