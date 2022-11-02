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Посттравматичний стресовий розлад: що не варто робити, якщо у вашої близької людини ПТСР

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Посттравматичний стресовий розлад: що не варто робити, якщо у вашої близької людини ПТСР

Фото: ТСН.ua

Жити з ПТСР доволі складно – ніколи не знаєш, в який момент, за яких обставин і в якій формі проявляться симптоми.

У більшості випадків посттравматичний стресовий розлад запускають внутрішні і зовнішні чинники, які називають тригерами. 

Фахівці МОЗ надали поради щодо зменшення ризику впливу тригерів.

"Тригери можуть бути внутрішніми і зовнішніми. Внутрішні тригери – це те, що ми відчуваємо всередині: думки, емоції та тілесні відчуття (як в момент травматичної події). Зовнішні тригери – це ситуації, люди або місця, які нагадують про травматичну подію, до прикладу, певні слова, звуки, локації тощо", – пояснюють фахівці.

Як уникнути стресового розладу

  • не створюйте ситуацій, в яких можливе виникнення тригерів;
  • обмежуйте перебування в місцях скупчення людей без потреби;
  • уникайте різких звуків, які можуть нагадувати травматичну подію (музичні іграшки, рінгтони тощо);
  • не створюйте гучних звуків;
  • зведіть до мінімуму несподіванки;
  • не торкайтеся тіла людини і не обіймайте її без дозволу.

Чого не варто робити, якщо у людини ПТСР

  • Просити розповісти про травматичний досвід. Людям із ПТСР може бути складно говорити, до того ж, це може спричинити ретравматизацію.
  • Знецінювати пережитий досвід.
  • Героїзувати.
  • Вимагати (або просити) щоби людина опанувала себе – це не в межах її можливостей.
  • Звинувачувати і дорікати  їй через те, як саме вона може реагує та проявляє емоції. 
  • Підтримувати уникання наявних психологічних та фізичних симптомів.
  • Говорити, що ви знаєте і розумієте, що вона відчуває.
  • Говорити, що їй пощастило вижити – люди, які пережили травматичні події, часто не почуваються щасливими.
  • Говорити, що пора припинити поводитися, як на війні.
  • Говорити, що час лікує.
  • Різко змінювати плани.

Як підтримати людину з ПТСР

  • Подбайте про її базові потреби: приготуйте поїсти, візьміть на себе інші побутові справи.
  • Допоможіть знайти контакти спеціалістів, організацій та груп підтримки.
  • Пропонуйте підтримку і тепло. Будьте виваженими, дбайливими, обережними.
  • Не знецінюйте і не будьте аж надто вимогливими.
  • Коли людина наважиться говорити, може статися, що вона захоче говорити про травматичну подію знову та знову. Дайте можливість  поговорити стільки разів, скільки їй потрібно.
  • Робіть разом звичайні рутинні справи. 
  • Говоріть про майбутнє та будуйте спільні плани. Це може допомогти протистояти поширеній думці людей із ПТСР, що їхнє майбутнє приречене.
  • Уникайте наркотиків, алкоголю та куріння вдома та у вашому оточенні.
  • Якщо стан людини дуже важкий не залишайте її на самоті.

Раніше фахівці надавали інформацію про те, як розпізнати та вилікувати ПТСР та допомогти дитині з посттравматичним стресовим розладом.

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Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
106
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