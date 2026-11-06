Повітря як на хімічному заводі: вчені виявили приховану небезпеку в салонах краси

Чим небезпечне повітря в салонах краси — дослідження вчених / © pixabay.com

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У салонах манікюру концентрація хімічних речовин у повітрі іноді сягає рівнів, характерних для промислових підприємств. Найбільшу небезпеку це може становити для майстрів, які щодня годинами вдихають випари засобів для нігтів.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Risk Analysis, повідомляє ScienceAlert.

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Науковці дослідили якість повітря у п’яти манікюрних салонах Нью-Йорка. Від квітня 2023 року до березня 2024-го вони проводили вимірювання концентрації летких органічних сполук щохвилини протягом робочого дня. У кожному закладі спостереження тривали приблизно тиждень.

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З’ясувалося, що рівень хімічних речовин у повітрі може різко підвищуватися протягом короткого часу. Медіанна концентрація становила 15,1 частини на мільйон, тоді як медіанний показник 15-хвилинних піків сягав 31,4. В одному із салонів зафіксували концентрацію 113 частин на мільйон.

За словами провідного автора дослідження Ентоні Ієрарді, такі показники можна порівняти з рівнями забруднення повітря на підприємствах, де виробляють або використовують великі обсяги хімікатів.

Водночас на промислових об’єктах зазвичай діють суворіші правила безпеки, а працівники мають кращий доступ до вентиляційних систем і засобів індивідуального захисту.

Які небезпечні речовини виявили в салонах

Серед основних сполук, виявлених у повітрі, були ацетон, етилацетат, метилацетат і н-бутилацетат. Дослідники також зафіксували невеликі концентрації бензолу — речовини, тривалий вплив якої може підвищувати ризик розвитку раку.

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«Важливо, однак, що ми розрахували оцінки потенційного ризику, що не є доказом того, що працівники насправді хворіють на рак в результаті цих впливів. Подальші дослідження повинні вивчити фактичні наслідки для здоров’я працівників салонів манікюру, зокрема рак, щоб краще зрозуміти довгострокові наслідки цих професійних впливів», — зазначив дослідник з питань охорони праці та навколишнього середовища в Школі громадського здоров’я CUNY Ентоні Ієрарді.

Як зменшити вплив хімічних випарів

Дослідники зазначають, що звичайні медичні та тканинні маски не захищають від хімічних випарів. Натомість зменшити концентрацію шкідливих речовин допомагає належна вентиляція.

Також фахівці радять за можливості відчиняти вікна й двері, щільно закривати ємності з косметичними засобами та зберігати використані матеріали, просочені хімікатами, у закритих контейнерах.

Щодо клієнтів салонів, то їхні ризики також поки залишаються недостатньо вивченими. За словами Ієрарді, для оцінювання можливих наслідків короткочасного перебування в таких приміщеннях необхідні окремі дослідження.

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Нагадаємо, звичайний арахіс може позитивно впливати на роботу мозку та процеси, пов’язані з пам’яттю. Нове дослідження показало, які зміни відбуваються після 16 тижнів його щоденного вживання.

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