Працювати вночі смертельно небезпечно: вчені пояснили чому

Активність у вечірній та нічний час може коштувати вам здоров’я. Нове масштабне дослідження показало, що дорослі «люди-сови» зазнають набагато вищого ризику виникнення смертельних ускладнень, ніж ті, хто дотримується раннього розпорядку дня.

Про це пише New York Post.

Вчені проаналізували дані понад 320 000 дорослих у віці від 39 до 74 років. Метою було з’ясувати, як хронотип людини (перевага ранкової чи вечірньої активності) впливає на стан організму.

Результати виявилися невтішними для любителів нічного життя. У порівнянні з «жайворонками» та людьми з проміжним типом активності, у «сов» виявили:

На 79% вищу ймовірність мати погані показники загального стану серцево-судинної системи.

На 16% вищий ризик отримати інфаркт або інсульт протягом наступних 14 років.

Для точності експерименту дослідники враховували раціон харчування, вагу, фізичну активність, артеріальний тиск, рівень холестерину та інші медичні показники учасників.

Чому ніч «вбиває» здоров’я

Експерти наголошують: проблема не лише в самому часі сну, а й у способі життя, який часто супроводжує «сов». Підвищені ризики частково зумовлені поведінковими факторами.

«Люди, які ведуть вечірній спосіб життя, не обов’язково менш здорові від природи, але вони стикаються з проблемами, через які їм особливо важливо підтримувати здоровий спосіб життя», — пояснила докторка Крістен Кнутсон з Американської кардіологічної асоціації.

Дослідження показало, що вечірня активність часто пов’язана з:

Курінням. Вживанням алкоголю. Нездоровим харчуванням (нічні перекуси). Меншою кількістю сну.

Який є «плюс» від такого способу життя

Окрім проблем із серцем, нічний спосіб життя корелює з вищою ймовірністю розвитку депресії, діабету, деменції та навіть шизофренії. Також зростає ризик передчасної смерті.

Єдиним несподіваним позитивом, який виявили вчені, стало те, що «сови» демонструють дещо кращі результати в когнітивних тестах порівняно з тими, хто рано встає.

Аби мінімізувати ризики для психічного та фізичного здоров’я, експерти наполегливо рекомендують коригувати графік і лягати спати до 1 години ночі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як із віком змінюється сон і що варто знати, якщо тобі вже за 40 років.