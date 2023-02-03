Правда чи міф: наскільки контактні лінзи або окуляри шкодять очам

Про здоров'я людини існує чимало міфів. Особливо багато різноманітних тверджень про зір. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чи шкодять контактні лінзи або окуляри очам.

Наприклад, існує думка, що окуляри та контактні лінзи можуть шкодити очам і навіть викликати звикання. Однак, в Американській академії офтальмології запевняють, що це міф, в який не варто вірити.

Коли потрібно носити окуляри або контактні лінзи? Якщо лікар рекомендує одягати їх під час читання, роботи за комп'ютером чи на постійній основі, варто прислухатися до поради.

Як стверджує Американська академія офтальмології, завдяки постійному носінню контактних лінз або окулярів можна значно зменшити навантаження на очі. І це жодним чином не може викликати звикання чи виникнення нових проблем із зором.

Ще один міф, який спростувала Американська академія офтальмології, стосується того, чи можна носити окуляри за неправильним рецептом. Виявляється, що можна. Вони жодним чином не нашкодять очам.

Коли потрібно носити окуляри

Лікарка-офтальмологиня Наталія Кубрак вважає, що окуляри потрібно носити в більшості випадків, коли гострота зору погіршується і це викликає дискомфорт.

Також їх носіння виписує лікар в тому випадку, коли людина бачить менше ніж 7-8 рядків на таблиці для перевірки зору.

За якого зору потрібні окуляри:

короткозорість — довжина ока більша за ідеальну (23 мм), за такого дефекту людина чітко бачить прилеглі предмети, але ті, що на далекій відстані стають розмитими;

— довжина ока більша за ідеальну (23 мм), за такого дефекту людина чітко бачить прилеглі предмети, але ті, що на далекій відстані стають розмитими; далекозорість — довжина ока менша за 23 мм, людина чітко бачить предмети на далекій відставні, але поблизу вони стають розмитими;

— довжина ока менша за 23 мм, людина чітко бачить предмети на далекій відставні, але поблизу вони стають розмитими; астигматизм — недолік оптичної системи, коли існує неправильна форма кришталика чи рогівки, тому світло по сітківці розподіляється нерівномірно і зображення можуть здаватися розтягнутими або розмитими;

— недолік оптичної системи, коли існує неправильна форма кришталика чи рогівки, тому світло по сітківці розподіляється нерівномірно і зображення можуть здаватися розтягнутими або розмитими; пресбіопія — вікові зміни зору у людей старше 40-45 років, адже з віком очі втрачають свою еластичність і фокусування на прилеглих об'єктах погіршується.

Що буде, якщо не носити окуляри за проблем із зором

Якщо у людини поганий зір, але вона відмовляється носити окуляри, м'язи органів зору будуть постійно напружуватися, щоб компенсувати недоліки рефракції (фокусування зображення на сітківці ока). Як результат, вони не будуть відпочивати. Через певний час таке напруження призведе до того, що м'язи перестануть справлятися із цим завданням і зір почне погіршуватися.

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