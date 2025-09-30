Правила "антистаріння": експерт з довголіття назвав дві прості звички для збереження здоров'я

Фізичні вправи та корисна їжа є науково обгрунтованими умовами для здорового старіння та довголіття

Реклама

Науковий директор Американської федерації досліджень старіння, доктор Стівен Аустад, присвятив кар’єру вивченню здорового довголіття, але зізнається: він ніколи не був одержимий ідеєю жити вічно. Насправді, його робота в дикій природі, де він, зокрема, дресирував левів, була досить ризикованою. Аустад критикує багато сучасних «антиейдж» трендів, але сам дотримується двох простих, науково обґрунтованих звичок.

Про це дослідник розповів в інтерв’ю Business Insider.

Фізичне виснаження: тренування до «підкорення»

Доктор Аустад, який пережив малярію та отримав травму коліна від укусу лева, наголошує, що він не вживає сумнівних харчових добавок і час від часу із задоволенням випиває келих вина. Проте він вважає фізичні навантаження ключем до якісного життя та здорового сну.

Реклама

Його пріоритетом є серйозні щоденні тренування. Аустад визнає, що є «завсідником тренажерного залу» і щодня приділяє вправам до двох годин.

Через стару травму коліна він обирає велотренажер (від 40 хвилин до півтори години) для кардіонавантаження. Він також обов’язково чергує групи м’язів для силових тренувань.

Аустад визнає, що без якісного фізичного навантаження він погано спить, а втома після тренування допомагає швидко заснути.

«Я, по суті, фізично виснажую своє тіло до покірності,» — пояснив дослідник.

Реклама

За його словами, раніше вчені вважали, що фізичні вправи корисні лише для м’язів, кісток, серця та легень, але зараз відомо, що вони також надають організму когнітивні та імунні переваги.

Харчування двічі на день

Друга головна звичка Аустада — це форма інтервального голодування, яке він практикував задовго до того, як це стало модним трендом у сфері довголіття. Його «природний ритм» — це пізній сніданок близько 11:00, відмова від обіду та вечеря близько 18:00–19:00. Тобто він їсть лише двічі на день.

«Я не є одним із тих людей, які витрачають годину на день у гіпербаричній камері або отримують вливання якогось дивного білково-вітамінного коктейлю,» — зазначив доктор Аустад, критикуючи дорогі та науково необґрунтовані практики.

Він підкреслив, що його розклад харчування збігається з його циркадним ритмом, що, на думку вчених, сприяє покращенню метаболічного здоров’я.

Реклама

Аустад також загалом дотримується середземноморської дієти, споживає багато риби як джерело білка, обмежує червоне м’ясо та їсть різноманітні фрукти та овочі. Однак він додає, що не є фанатом, який весь час стежить за здоров’ям та думає про тривалість життя.

«Якщо весь час думати про те, скільки тобі залишилося жити, ти ніби забуваєш про життя», — підсумував Стівен Аустад.

Нагадаємо, італійська родина, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найстаріша сім’я у світі, роками не змінювала меню свого обіду. Три брата та шість сестер Меліс, які загалом прожили вже майже 900 років, кожного дня їдять одну страву, яку вважають секретом свого довголіття.