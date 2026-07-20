Правило 8-8-8, яке захищає серце і мозок: лікарі знайшли один із секретів довголіття

Літня пара

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Не існує єдиного секрету довголіття, проте є кілька простих звичок, які можуть суттєво змінити ситуацію. Фахівці зазначають, що свідоме планування та правильний розподіл щоденного графіка допомагають ефективно знизити рівень стресу, нормалізувати нічний відпочинок і забезпечити надійну підтримку для роботи серця, мозку та обміну речовин у довгостроковій перспективі.

Про це пише медично-інформаційний портал Egeszsegkalauz.hu.

Одним із простих способів, який допоможе покращити стан вашого здоров’я, є метод «8-8-8» запропонований доктором Амітабхом Парті, керівником відділення внутрішньої медицини в Дослідницькому інституті Фортіс Меморіал.

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Він передбачає поділ 24 годин доби на три рівні частини: вісім годин для сну, вісім годин для роботи та вісім годин для себе та особистого життя. На перший погляд він може здатися надзвичайно простим, однак фахівці наголошують: саме такий баланс може сприяти підтримці фізичного та психічного здоров’я, а також здоровішому старінню.

Достатній та якісний сон — запорука здоров’я

Основою правила «8-8-8» є щонайменше вісім годин міцного сну. Нічний відпочинок потрібен не лише для відновлення сил, адже в цей час в організмі запускається багато важливих процесів. Поки ми спимо, імунітет зміцнюється, мозок розкладає по поличках усю отриману за день інформацію та покращує пам’ять.

Також сон регулює рівень гормонів, які відповідають за настрій, обмін речовин і відчуття голоду. Якісний відпочинок уночі суттєво знижує ризики появи зайвої ваги, діабету, високого тиску та депресії, тому фахівці й називають його головним фундаментом для здоров’я.

Пропри те, що фахівці рекомендують 8 годин для сну, це зовсім не означає, що саме стільки необхідно кожному. Зазвичай фахівці радять відвести дорослим для сну вночі від 7 до 9 годин.

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Головна проблема — хронічне недосипання. Якщо регулярно спати по 5–6 годин, це суттєво підвищує ризик серцево-судинних хвороб, порушень метаболізму, а також погіршує пам’ять, увагу та реакцію. Поодинокі безсонні ночі бувають у всіх, проте для збереження здоров’я важливо постійно присвячувати сну принаймні 7 годин на добу.

Робота не має займати увесь ваш час

Другий елемент методу полягає в обмеженні роботи приблизно до восьми годин на день. За словами доктора Парті, постійна перевтома провокує хронічний стрес та підвищує рівень кортизолу, що з часом руйнує серце, підвищує тиск і рівень цукру.

У лікарській практиці надмірні навантаження часто супроводжуються гіпертонією та інсулінорезистентністю, тому баланс між працею й відпочинком є базою для профілактики хвороб.

Оскільки в багатьох сферах суворо дотримуватися восьмигодинного графіка неможливо, варто впроваджувати хоча б мінімальні корисні звички. Рекомендується вставати кожні дві години для легкої розминки, не пропускати прийоми їжі та додавати коротку прогулянку чи мінімальну активність після роботи для зняття напруги.

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Також важливо правильно завершувати день: перевірка робочої пошти перед сном заважає розслабленню, тому організму потрібно давати щонайменше пів години спокою для плавного переходу до відпочинку.

Решту дня варто витратити на себе та своїх близьких

Як наголошують фахівців, остання третина дня не призначена для виконання нових завдань: цей час має бути присвячений родині, друзям, відпочинку, фізичним вправам та здоровому харчуванню.

Регулярна фізична активність може сприяти здоров’ю серцево-судинної системи, допомагати підтримувати здоров’я м’язів і суглобів, а також є інструментом для зниження стресу.

Соціальні зв’язки не менш важливі: проведення якісного часу з близькими може бути не лише джерелом духовного живлення, але й важливою частиною підтримки доброго здоров’я.

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Чимало людей увечері проводять час перед своїми гаджетами із надією, що гортання стрічки соцмережі допоможе розслабитися. Проте насправді, це зовсім не так. Експерти наголошують: постійні сповіщення та постійний потік інформації підтримують ваш мозок у тонусі, а синє світло, що випромінюється екранами, може знизити вироблення мелатоніну, що може ускладнити засинання та знизити якість вашого сну.

Якщо ви дійсно хочете відновити сили, книга, кілька хвилин розтяжки, некваплива прогулянка або навіть тиха розмова з членами вашої родини можуть бути кращим вибором перед сном.

Обмеження не є суворими

За словами доктора Парті, правило «8-8-8» не варто сприймати як суворий і непохитний алгоритм. Багато людей працюють ночами або позмінно, виховують немовлят чи мають певні медичні показання, які вимагають зовсім іншого розпорядку.

Наприклад, людині з діабетом значно корисніше присвятити вільний час активному спорту та приготуванню правильної їжі, ніж пасивно лежати на дивані. Головна мета полягає не в щохвилинному вимірюванні часу, а в створенні такого індивідуального графіка, який людина зможе комфортно підтримувати роками з урахуванням свого віку, самопочуття та обов’язків.

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Фахівці переконані, що основою гарного самопочуття є не ідеальний розклад, а постійні корисні звички. Немає нічого страшного, якщо звичний ритм періодично збивається через раптові робочі аврали чи побутові справи. У загальному підсумку головне — залишати достатньо простору для повноцінного відновлення, фізичної сили, якісної їжі та спілкування з родиною.

Здорове довголіття складається не з радикальних методів, а з маленьких щоденних рішень. Саме тому цей підхід є лише зручним орієнтиром для покращення життя, а не примусовою інструкцією для кожного.

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