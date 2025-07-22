Як їсти все і не поправлятися / © www.freepik.com/free-photo

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Дотримання суворих дієт зазвичай закінчується емоційними зривами та переїданням. Адже заборона робить жирні, гострі та солодкі страви ще привабливішими. І в результаті виникає замкнене коло з постійних обмежень, зривів та переїдань. Саме тому дієтологи рекомендують дотримуватися простого правила харчування 85/15, яке допоможе вирівняти баланс між «хочу» та «потрібно» у своєму щоденному раціоні. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Що таке правило харчування 85/15

Це система харчування, за якою 85% страв складається з корисних і поживних продуктів, які підтримують належну роботу організму і забезпечують гарне самопочуття. Це:

овочі та фрукти;

бобові, цільнозернові продукти;

риба, курятина;

горіхи, насіння;

оливкова олія та інші корисні жири.

А 15% — це улюблені страви, які не такі корисні для здоров’я та фігури, однак дуже смачні:

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десерти;

фастфуд;

солодкі напої;

морозиво та випічка.

Такий підхід до харчування зберігає баланс між здоров’ям і психологічним комфортом. Адже ви не відмовляєтеся від моментів насолоди «забороненими» продуктами, але й не дозволяєте їм зайняти левову частку свого раціону.

Як працює метод харчування 85/15

Якщо ви їсте тричі на день, це 21 прийом їжі на тиждень, а 15% — це ті три прийоми їжі, коли можна собі дозволити щось із «чорного списку». Наприклад:

шматочок піци у п’ятницю ввечері;

млинці на сніданок у неділю;

тістечко на святкування дня народження колеги.