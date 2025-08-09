Правило п’яти секунд: чи справді їжа з підлоги залишається безпечною

Їжа / © Unsplash

Багато хто з дитинства дотримується «правила п’яти секунд», згідно з яким їжу, що впала на підлогу, можна безпечно підняти — якщо підняти її «вчасно». Однак останні висновки науковців і експериментаторів показують, що це — не більше ніж міф.

Про це йдеться у короткому пізнавальному відео популярного ютубера та автора експериментів Зака Д.

Експериментатор пояснив, що навіть мілісекунда на підлозі достатня для того, щоб бактерії потрапили на їжу. Рівень забруднення залежить від текстури продукту: соковиті та пласкі, як-от кавун, збирають мікроби швидше, ніж сухі й тверді, наприклад, чипси. Однак ця різниця у часі надзвичайно мала, тож ні один продукт не залишиться безпечним після падіння.

Лікар Зубері, який давав коментар до відео, зауважив: «Я б уникав вживання їжі з підлоги в місцях з високим рівнем забруднення, таких як школа, дитячий садок, громадський туалет чи лікарня. Ваш власний дім, ймовірно, найбезпечніший, особливо якщо ніхто не носить взуття всередині, яке може занести бактерії».

У соціальних мережах користувачі пишуть, що хоч і знають: «правило п’яти секунд» — міф, все одно інколи ним керуються. Дехто навіть жартує: «Це стимулятор для імунної системи».

