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Препарати для схуднення мають "таємничий сюрприз" для чоловіків: лікарі розповіли, про що йдеться
Дослідження зафіксувало зростання рівня тестостерону та покращення сперматозоїдів.
Лікарі вважають, що препарати для схуднення мають ще одну важливу перевагу. Нові дослідження показали, що вони можуть підвищувати фертильність у чоловіків і покращувати якість сперми.
Про це пише Ladbible.
Дослідження, проведене в університетських лікарнях Ковентрі та Уорикшира, виявило позитивний ефект. Після 24-тижневого курсу лікування GLP-1 у чоловіків віком від 18 до 65 років з надмірною вагою спостерігалося підвищення рівня тестостерону, збільшення кількості сперматозоїдів, а також покращення їх розміру та форми.
За словами фахівців, зниження ваги, якого допомагають досягти ці препарати, покращує гормональну функцію, зокрема рівень тестостерону. Волоські горіхи також багаті омега-3, але саме GLP-1 агонисти демонструють такий ефект.
Доктор Натеш зазначила, що якщо подальші дослідження підтвердять ці дані, препарати GLP-1 можуть стати альтернативою замісній терапії тестостероном, яка іноді негативно впливає на вироблення сперми.
Експерти підкреслюють, що дослідження проводилося лише серед чоловіків з високим індексом маси тіла. Тому для ширшої популяції ефект може бути менш вираженим.
Також наголошується, що різке схуднення саме по собі може впливати на фертильність, і потрібні додаткові дослідження для точного розуміння механізмів.
Нагадаємо, ін’єкції для схуднення можуть значно зменшити ризик раку — на 41%. Американські експерти провели нове дослідження, у якому взяли участь тисячі пацієнтів.