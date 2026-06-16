Препарати для схуднення мають "таємничий сюрприз" для чоловіків: лікарі розповіли, про що йдеться

Уколи для схуднення / © Pexels

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Лікарі вважають, що препарати для схуднення мають ще одну важливу перевагу. Нові дослідження показали, що вони можуть підвищувати фертильність у чоловіків і покращувати якість сперми.

Про це пише Ladbible.

Дослідження, проведене в університетських лікарнях Ковентрі та Уорикшира, виявило позитивний ефект. Після 24-тижневого курсу лікування GLP-1 у чоловіків віком від 18 до 65 років з надмірною вагою спостерігалося підвищення рівня тестостерону, збільшення кількості сперматозоїдів, а також покращення їх розміру та форми.

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За словами фахівців, зниження ваги, якого допомагають досягти ці препарати, покращує гормональну функцію, зокрема рівень тестостерону. Волоські горіхи також багаті омега-3, але саме GLP-1 агонисти демонструють такий ефект.

Доктор Натеш зазначила, що якщо подальші дослідження підтвердять ці дані, препарати GLP-1 можуть стати альтернативою замісній терапії тестостероном, яка іноді негативно впливає на вироблення сперми.

Експерти підкреслюють, що дослідження проводилося лише серед чоловіків з високим індексом маси тіла. Тому для ширшої популяції ефект може бути менш вираженим.

Також наголошується, що різке схуднення саме по собі може впливати на фертильність, і потрібні додаткові дослідження для точного розуміння механізмів.

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Нагадаємо, ін’єкції для схуднення можуть значно зменшити ризик раку — на 41%. Американські експерти провели нове дослідження, у якому взяли участь тисячі пацієнтів.

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