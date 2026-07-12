Схуднення на препаратах не дає відчуття покращення якості життя / © Associated Press

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Масштабне дослідження препаратів для схуднення показало, що медикаменти, здатні допомогти скинути близько сьомої частини маси тіла за рік, майже не покращують суб’єктивну оцінку власного здоров’я пацієнтами. У десятках випробувань жоден препарат не зміг підняти показник якості життя на достатньому рівні.

Це означає, що схуднення на препаратах не дає людям того відчуття радості, на яке вони сподіваються, тож рівень задоволення життям лишається майже незмінним. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в The BMJ.

Як на щастя та оцінку власного здоров’я впливає схуднення на препаратах

Це відкриття науковців ускладнює поширене припущення, яке лежить в основі ажіотажу навколо ін’єкцій для схуднення: нібито втрата ваги автоматично робить життя якіснішим. Також експерти помітили, що препарати, які дають найбільший результат спаленої ваги, мають відповідно найбільше побічних ефектів.

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У межах наукової роботи було узагальнено дані 262 рандомізованих досліджень, у яких взяли участь майже 100 тисяч дорослих із надмірною вагою або ожирінням. У кожному з них випробовували один або декілька із 19 препаратів у порівнянні виключно з дієтою та фізичними вправами.

Аналіз очолив професор Шейю Лі з Західнокитайського госпіталю Сичуанського університету у Ченду разом із колегами з кількох країн. Замість того щоб відстежувати лише динаміку ваги, вони оцінювали кожен препарат за 24 окремими показниками користі та шкоди.

Окремий аналіз, опублікований у 2025 році, вже ранжував ін’єкції за кількістю скинутих кілограмів. Нез’ясованим залишалося інше: чи робить ця втрата ваги людей здоровішими та якою ціною вона дається.

На вагах показники виявилися суттєвими. У порівнянні із самою лише зміною способу життя, тирзепатид та експериментальний препарат CagriSema зменшували масу тіла майже на 15% за один рік.

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Семаглутид — діюча речовина засобу Wegovy та «Оземпік» — посів сходинку нижче. Його ін’єкційна форма знижувала вагу приблизно на 10%, тоді як новіша таблетована версія наближалася до 11%. Засоби орфоргліпрон та фентермін-топірамат опинилися в діапазоні від 8% до 10%.

Від третини до половини людей, які приймали тирзепатид або CagriSema, досягли щонайменше 20% зниження ваги протягом року. Для порівняння, серед тих, хто покладався лише на зміну способу життя, цієї позначки досягли лише близько 2%.

Якість життя не покращилася

Якість життя, яку вимірювали за допомогою стандартних опитувальників про фізичне функціонування, енергійність, біль і настрій, майже не змінилася — незалежно від обраного препарату.

Це означає, що людина може втратити значну частину маси тіла, але почуватися приблизно так само, як і до початку лікування. Ця закономірність підтвердилася в усіх дослідженнях.

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Чому виникає цей розрив — до кінця не зрозуміло. Побічні ефекти можуть нівелювати частину емоційного піднесення від схуднення, але й одного року може бути замало для того, щоб зміни в настрої та щоденній активності стали помітними.

Побічні ефекти

Препарати, які мали найкращі результати зі зниження ваги, мали найбільшу кількість побічних ефектів. Нудота, блювота та діарея різко зростали під час прийому найсильніших засобів — приблизно втричі чи у чотири рази порівняно зі зміною способу життя.

Також серед тих, хто худнув на препаратах, часто спостерігалася підвищена втомлюваність.

Новіші засоби для схуднення спричиняли менші, але цілком реальні ризики. Дослідження показало, що побічні ефекти змушують людей припиняти лікування ожиріння.

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Відстеження у реальних умовах свідчить, що близько половини пацієнтів припиняють прийом цих ліків протягом першого року незалежно від супутніх факторів.

Окрім того, препарати зменшують не лише жир, а й м’язову тканину. Найбільше м’язова маса зменшувалася на тирзепатиді — препарат виводив понад 8% сухої м’язової маси тіла пацієнтів. Для людей похилого віку або осіб із ризиком старечої астенії така втрата становить сильну загрозу.

Один результат суттєво виділявся серед інших. Ін’єкційний семаглутид виявився єдиним препаратом, пов’язаним із нижчим ризиком смерті з усіх причин та меншою кількістю інфарктів. Ця користь значною мірою спирається на масштабне дослідження за участю людей, які вже мали серцево-судинні захворювання: у них засіб знизив ризик інфарктів, інсультів та смертей від серцевих патологій орієнтовно на 20%.

Загальний висновок полягає в тому, що жоден препарат не є абсолютним лідером за всіма параметрами. Тирзепатид і CagriSema позбавляють найбільшої маси, тоді як ін’єкційний семаглутид має найсильніші докази щодо продовження тривалості життя.

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Як препарати для схуднення впливають на чоловіків

Нагадаємо, останні дослідження показали, що препарати для схуднення можуть підвищувати фертильність та покращувати якість сперми у чоловіків із надмірною вагою.

Дослідження в університетських лікарнях Ковентрі та Йоркшира виявило, що 24-тижневий курс лікування підвищує рівень тестостерону, а також збільшує кількість, покращує розмір і форму сперматозоїдів внаслідок зниження ваги та відновлення гормонального фону.

Фахівці припускають, що надалі такі препарати можуть стати безпечнішою альтернативою замісній терапії тестостероном, яка іноді пригнічує вироблення сперми.

Утім, науковці зауважують: ефект досліджували лише на чоловіках із високим індексом маси тіла, а саме по собі стрімке схуднення теж впливає на фертильність, тому механізми дії потребують додаткового вивчення.

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