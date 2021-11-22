Президента Болгарії Радева переобрали на другий термін: дані екзитполів

Він отримав понад 60% голосів.

Президент Болгарії Румен Радєв переміг у другому турі виборів, які відбулися 21 листопада.

Про це свідчать дані екзитполів, повідомляє "Радіо Свобода".

Радев із значною перевагою випередив свого суперника Анастаса Герджикова. За результатами екзитполів, чинний президент має 66%, а Герджиков - 32%.

Соціологічний інститут Gallup International повідомляє, що за Радєва голосували виборці Болгарської соціалістичної партії, партії "Є такий народ" та коаліції "Продовжуємо зміни". Саме тому перемога Радева втішна новина для коаліції "Продовжуємо зміни". Вона у листопаді перемогла на парламентських виборах та підтримала кандидатуру Радєва.

Своєю чергою, прибічниками Герджикова стали виборці партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (GERB) та Руху за права та свободи". До слова, Герджиков під час передвиборчої компанії звинувачував суперника у надмірних симпатіях до Росії.

Як повідомлялося, Румен Радев назвав анексований Крим начебто "російською територією", а також заявив про, мовляв, "неефективність санкцій ЄС" проти Росії. За його словами, щодо Росії є багато спекуляцій, і тому, на його думку, найголовніше – шукати діалог з Москвою. Після заяв болгарського лідера МЗС України вимагає від Радева спростування заяви про "російський Крим".

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