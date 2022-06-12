Причини зараження та симптоми холери: як уникнути захворювання

Через російську військову агресію, масові руйнування окупантами інфраструктури, відсутність у деяких містах доступу до чистої питної води збільшується ризик поширення інфекційних захворювань.
Наразі спалахів холери не зафіксовано.
Проте небезпека пов’язана з тим, що у Маріуполі та інших знищених росіянами містах через руйнування відбувається змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак відбувається і забруднення колодязів.
МОЗ публікує інформацію, які є прояви інфекційного захворювання та його наслідки, а також що потрібно знати, щоб вберегтися від зараження холерою.
Українцям потрібно перейматися щодо тих хвороб, які можуть спалахнути через війну. Особливо слід хвилюватися жителям півдня країни.
Холера - це гостре інфекційне захворювання, що розвивається під час вживанні харчових продуктів та води, що заражені холерним вібріоном.
Основним симптомом холери є діарея.
Якими є симптоми холери
- Діарея
- нудота
- блювота
- судоми
- загострення рис обличчя
- зниження еластичності шкіри та температури
Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями в Україні.