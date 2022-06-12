Причини зараження та симптоми холери: як уникнути захворювання

Причини зараження та симптоми холери: як уникнути захворювання

Через російську військову агресію, масові руйнування окупантами інфраструктури, відсутність у деяких містах доступу до чистої питної води збільшується ризик поширення інфекційних захворювань.

Наразі спалахів холери не зафіксовано.

Проте небезпека пов’язана з тим, що у Маріуполі та інших знищених росіянами містах через руйнування відбувається змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак відбувається і забруднення колодязів.

МОЗ публікує інформацію, які є прояви інфекційного захворювання та його наслідки, а також що потрібно знати, щоб вберегтися від зараження холерою.

Українцям потрібно перейматися щодо тих хвороб, які можуть спалахнути через війну. Особливо слід хвилюватися жителям півдня країни.

Холера - це гостре інфекційне захворювання, що розвивається під час вживанні харчових продуктів та води, що заражені холерним вібріоном.

Основним симптомом холери є діарея.

Якими є симптоми холери

Діарея

нудота

блювота

судоми

загострення рис обличчя

зниження еластичності шкіри та температури

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями в Україні.

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