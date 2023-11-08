Приготування їжі на газових плитах небезпечне для здоров'я дітей — науковці

За словами учених, діоксид азоту шкодить легеням і може викликати запалення дихальних шляхів.

Під час приготування їжі на газових плитах виділяється діоксид азоту, який може cпровокувати виникнення бронхіальної астми у дітей. До такого висновку прийшли нідерландські вчені, які вимірювали якість повітря в будинках у семи європейських країнах.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на звіті, підготовлений на замовлення групи з енергоефективності Clasp.

Науковці провели дослідження у 247 будинках і виявили, що середній рівень діоксиду азоту (NO2) був майже вдвічі вищим у помешканні людей, які готували їжу на газовій плиті, ніж у тих, де готували на електричній.

У кожному четвертому будинку, де були газові плити для приготування їжі, фіксували перевищення допустимих рівнів забруднення повітря, встановлених ВООЗ. Натомість у жодному будинку, де використовували електричні плити, таких порушень не було.

За словами науковців, діоксид азоту шкодить легеням і може викликати запалення дихальних шляхів.

“Ученим давно відомий зв’язок між газовими плитами та дитячою астмою, хоча вони не довели причинно-наслідкового зв’язку між ними", – йдеться у звіті.

Дослідники рекомендують урядам змінити правила щодо кухонних приладів, а компаніям припинити виробництво та встановлення газових плит і духовок. Споживачам вони рекомендують перейти на електричні плити та провітрювати кухні за допомогою витяжок і відчинених вікон.

Під час дослідження було обрано будинки, господарі яких не курять цигарки і які розташовані далеко від великих доріг і заводів, щоб зменшити вплив інших джерел забруднення.

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