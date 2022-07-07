Приватним медзакладам виплатили майже 1,6 млрд гривень від початку року – НАЗК

Надавачі медпослуг приватної форми власності становлять майже третину (29,1%) від усіх закладів, з якими у НСЗУ укладені договори.

Наразі в Україні медичний заклад будь-якої форми власності – комунальний, приватний чи лікар-ФОП – може укласти договір з НСЗУ та отримувати гроші за послуги, які надає пацієнтам за ПМГ.

А українці, відповідно, мають можливість лікуватися за державні кошти як в комунальних, так і в приватних закладах, повідомили у МОЗ.

У 2022 р. НСЗУ укладено 1153 договори із 999 закладами охорони здоров’я приватної форми власності.

Загалом надавачі медпослуг приватної форми власності становлять майже третину (29,1%) від усіх закладів, з якими у НСЗУ укладені договори.

За перше півріччя поточного року НСЗУ вже виплатила таким закладам за надані медичні послуги майже 1,6 млрд грн.

Найбільше медичних закладів приватної форми власності, що уклали договір з НСЗУ, наразі у Дніпропетровській області (101), Києві (100), Одеській (96), Львівській (66), Закарпатській (52) та Івано-Франківській (52) областях.

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