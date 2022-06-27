Про біолабораторії та провокації з використанням зброї масового ураження: міфи, які розповсюджує РФ

Про біолабораторії та провокації з використанням зброї масового ураження: міфи, які розповсюджує РФ

Міфи про суспільне здоров’я.

МОЗ спільно з проєктом USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я" спростовує міфи про суспільне здоров’я, які поширюються в інформаційному просторі України, Білорусі, РФ.

Так РФ навмисно розповсюджує дезинформацію про те, що український уряд заражає людей туберкульозом за допомогою банкнот на тимчасово окупованій Луганщині.

Однак вім (окрім РФ) відомо, що туберкульоз не передається через контакт із предметами.

МОЗ

Нагадаємо, вологість, відсутність сонячного проміння та велика кількість людей послаблюють імунітет і підвищують ризики захворіти туберкульозом.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг.

Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

Також ТСН.ua розповідає все, що необхідно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.

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