Про них краще забути: які фрукти не можна їсти після 50 років

З віком у людей загострюються різноманітні захворювання, оскільки організм стає значно слабшим. Тому вже після 50 років не можна вживати у великих кількостях ті продукти, які можна було собі дозволити в 30. До таких, як це не дивно, належать і фрукти. Розповідаємо, які фрукти і ягоди краще не їсти після 50, щоб не спровокувати розвиток хвороб.

Які фрукти не можна їсти людям за 50 і чому: повний список

Виноград, манго, банани, солодкі яблука. Ці фрукти містять багато природних цукрів. Так, вони корисні для здоров’я, але у людей після п’ятдесяти років знижується чутливість до глюкози і з'являється схильність до цукрового діабету. Тому про ці фрукти краще забути, оскільки можна спровокувати появу чи загострення вже існуючої хвороби.

Диня. Після сорока років в організмі уповільнюються всі процеси, зокрема травлення й обміну речовин. А диня вкрай важка для перетравлення, її не можна їсти натщесерце, бо це може викликати метеоризм та здуття живота. Також її не слід їсти людям, які мають проблеми з кишківником, і діабетикам. До того ж, вживання дині може спровокувати різке підвищення артеріального тиску.

Кавун. Людям, які мають діабет ІІ типу і проблеми з набряками тіла, не варто їсти кавуни. Бо це може призвести до накопичення зайвої рідини в тілі та збільшення набряків. Окрім того, не можна вживати кавун, якщо є порушення відтоку сечі, сечокам’яна хвороба, хвороби шлункового-кишкового тракту і захворювання щитоподібної залози. До того ж, вживання кавуна може спричинити підвищення тиску.

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