Про що можуть "сказати" нігті: сигнали організму, які не варто ігнорувати

Лікарі під час огляду звертають увагу на стан нігтів, адже їхній вигляд може бути ключем до діагностики захворювань.

Нігті не лише захищають ніжну шкіру на кінчиках пальців, а й допомагають у повсякденному житті – наприклад, коли ви чухаєтеся або чистите мандарин. Але стан нігтів також може бути дзеркалом вашого здоров’я.

Про це йдеться у статті BBC.

Основи анатомії нігтя

Нігті – це не що інше, як продовження шкіри. Вони складаються з кератину – міцного білка, який забезпечує захист кінчиків пальців.

Світлий півмісяць біля основи нігтя називається лунулою. Це зона активного росту, де формуються клітини, що згодом тверднуть, утворюючи нігтьову пластину.

Нігтьове ложе вкриває кутикула – тонкий шар мертвих клітин, який слугує природним бар’єром проти бактерій і грибків.

Для когось очі – це дзеркало душі, а для лікаря нігті – підказка щодо загального стану організму. Їхній вигляд може сигналізувати про проблеми з печінкою, серцем, нирками та навіть аутоімунні захворювання.

Серйозні зміни у нігтях, на які варто звернути увагу

Опуклі нігті та потовщені кінчики пальців (барабанні пальці).

Якщо нігті стають опуклими, а кінчики пальців набрякають і мають потовщений вигляд, це може бути ознакою низького рівня кисню в крові.

Такий стан нерідко супроводжує:

хронічні захворювання легень (рак легенів, туберкульоз, фіброз),

хвороби серця (інфекції клапанів, вроджені вади),

проблеми з печінкою (цироз),

целіакію (аутоімунне захворювання кишківника).

Якщо ви помітили подібні зміни, не відкладайте візит до лікаря. У деяких випадках потрібне негайне обстеження, зокрема рентген грудної клітини.

Білі плями на нігтях (лейконіхія)

Існує міф, що білі цятки на нігтях свідчать про дефіцит кальцію. Насправді, вони здебільшого є наслідком мікротравм (удар, тиск, манікюр).

Однак у рідкісних випадках лейконіхія може вказувати на:

отруєння важкими металами (свинцем, миш’яком),

псоріаз (хронічне шкірне захворювання),

захворювання печінки або нирок, якщо весь ніготь стає білим.

Сині або темні нігті

Якщо нігті набули синюшного відтінку, це може бути сигналом нестачі кисню в крові, що спостерігається під час:

серцевої недостатності,

емфіземи легенів,

обмороженні пальців.

Темні лінії під нігтем можуть бути наслідком травми, але якщо вони з’явилися без видимої причини, варто перевіритися на піднігтьову меланому – рідкісний, але небезпечний вид раку.

Якщо помітили темну лінію або пляму, яка збільшується, зверніться до дерматолога.

Червоні прожилки під нігтем

Іноді під нігтем можуть з’явитися дрібні червоні або коричневі смужки, схожі на занозу. Це можуть бути:

травматичні крововиливи (удар, тиск),

ознака васкуліту – запалення кровоносних судин,

серцева інфекція (ендокардит).

Жовті нігті

Жовтуватий відтінок нігтів може свідчити про:

грибкову інфекцію (оніхомікоз),

порушення в роботі печінки,

синдром жовтих нігтів – рідкісне захворювання, пов’язане із лімфатичними проблемами.

Якщо зміни супроводжуються потовщенням або ламкістю, не займайтеся самолікуванням – краще звернутися до лікаря.

Ламкі та тонкі нігті

Нігті, що легко ламаються або розшаровуються, можуть сигналізувати про:

дефіцит заліза (анемія),

гіпотиреоз (знижена функція щитоподібної залози),

недостатність біотину (вітаміну B7).

Вгнуті нігті ("ложкоподібні")

Якщо ніготь заглиблюється всередину, утворюючи форму ложки, це може бути пов’язано з:

залізодефіцитною анемією,

целіакією (порушенням засвоєння поживних речовин).

Горизонтальні борозни (лінії Бо)

Такі борозни можуть з’явитися через:

сильний стрес або хворобу,

дефіцит білка в організмі,

діабет або порушення кровообігу.

Чому нігті так багато розповідають про здоров’я?

Нігті – одна з небагатьох частин тіла, яка завжди на виду. Вони фактично є продовженням шкіри, тому можуть вказувати на внутрішні проблеми в організмі.

Лікарі під час огляду звертають увагу на стан нігтів, адже їхній вигляд може бути ключем до діагностики захворювань.

Важливо пам’ятати, що більшість змін нігтів є безпечними і викликані зовнішніми факторами (удари, манікюр, вологість). Однак, якщо зміни не зникають протягом кількох тижнів, краще проконсультуватися з лікарем.

Цей матеріал має виключно ознайомлювальний характер і не замінює консультацію лікаря. Якщо вас турбують зміни у нігтях або інші симптоми, зверніться до фахівця.

До слова, раніше повідомлялося, що желатин містить колаген, який має величезний позитивний вплив на сполучну тканину, суглоби, кістки, а також шкіру, волосся і нігті.