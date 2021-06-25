Про що свідчить негативний тест на антитіла після вакцинації від COVID-19: роз’яснення МОЗ

Про що свідчить негативний тест на антитіла після вакцинації від COVID-19: роз’яснення МОЗ

В Україні тести нестандартизовані та часто дають неточні результати.

Багато українців, які вакцинувалися проти COVID-19, висловлюють занепокоєння тим, що тести не показують у них наявності антитіл до коронавірусу. Як пояснили у п’ятницю, 25 червня, на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров’я, непокоїтися з цього приводу не варто.

Як повідомили в МОЗ, тести, якими вимірюють рівень антитіл в Україні не стандартизовані. “Лабораторії роблять їх по-різному, різними тест-системами та на різному обладнанні. Тому вони часто дають неточні результати”, - зауважили у відомстві.

Фото: МОЗ

Окрім того, медики зауважили, що антитіла — це не єдина ланка захисту від COVID-19. “Крім антитіл існує ще клітинний імунітет, який теж виробляється внаслідок вакцинації”, - стверджують в МОЗ.

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Нагадаємо, що станом на 25 червня в Україні від коронавірусу щеплено 2 325 345 осіб. За останню добу зробили рекордну кількість щеплень.

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