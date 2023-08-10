Проблеми безсоння та хропіння зникнуть на раз: які кімнатні рослини потрібно ставити у спальні

Щоб увечері швидко заснути, а зранку бути виспаними та почуватися бадьоро, потрібно в кімнаті ставити рослини, які допоможуть позбутися проблем зі сном. Але необхідно уважно ставитися до вибору кімнатних рослин, оскільки не всі квіти можуть позитивно впливати на здоров’я людини. Однак є рослини, які точно допоможуть впоратися з безсонням – це орхідея, розмарин, ехмея, гіпеаструм, товстянка та циперус. А ще кімнатні рослини допоможуть позбутися хропіння – проблеми, яка часто заважає нормальному сну.

Орхідея

Ця рослина позитивно впливає на якість сну, допомагає боротися з безсонням, бо здатна виробляти кисень не тільки вдень, як більшість кімнатних рослин, а й уночі. Оскільки це субтропічна рослина, вона також зволожує повітря, тому якщо матимете горщик з орхідеєю в кімнаті, де спите, то вранці прокидатиметеся бадьорими та енергійними. Вас не турбуватиме млявість та сонливість після сну.

Ще орхідея позитивно пливає на нервову систему: вдень квітка виділяє приємний аромат, що має заспокійливу дію. Рослина також знезаражує повітря у кімнаті, так як виробляє аліцин – біологічно-активну речовину, що має антибактеріальну дію.

Розмарин

Ми звикли, що розмарин – це спеція, але він також має лікарські властивості. Кімнатна рослина містить у своєму складі біологічно-активні речовини – треонін і триптофан, які діють як антидепресанти та позитивно впливають на нервову систему. Розмарин має тонкий аромат, який заспокійливо впливає на нервову систему. Тому допомагає розслабитися після напруженого дня та на раз справляється з безсонням.

Амариліс (гіпеаструм)

Ця рослина широко застосовується у народній медицині, має протизапальний ефект та швидко знімає спазматичні головні болі. Якщо тримати цю квітку в спальні, то вона допоможе зняти мігрень, також заснути при застуді та грипі. Але горщик з рослиною потрібно тримати на відстані від ліжка, оскільки ця рослина містить отруйні речовини. Її сік забороняється вживати всередину та наносити на шкіру, бо це матиме небезпечні наслідки для здоров’я.

Ехмея

Цю кімнатну рослину вважають найкращою для заспокоєння нервової системи. Вона допомагає зосередитись або розслабитися після важкого робочого дня. Якщо ви займаєтеся медитацією, то її потрібно обов’язково тримати в кімнаті, рослина допомагає привести думки до ладу, розвивати інтуїцію та налаштовуватися на спокійну ніч.

Товстянка

Красула чи «грошове дерево» дуже популярна кімнатна рослина, яка напевно є у кожного в домі. Товстянка володіє цілющими властивостями та допомагає у боротьбі з безсонням. Ця кімнатна рослина виділяє летючі речовини, які позитивно впливають на загальний стан організму.

Якщо ви матимете горщик з товстянкою у спальні, то забудете про безсоння, стрес та нервове напруження. Ця кімнатна рослина допомагає ввечері розслабитися, а зранку почуватися бадьоро та енергійно. Також красула має заспокійливий та гармонізуючий ефект.

Циперус

Сить – це африканська трав’яниста рослина, яка допоможе у боротьбі з хропінням. Погодьтеся, це дуже велика проблема, що заважає людині нормально висипатися. А ще хропіння може призвести до короткочасної затримки дихання під час сну. А циперус за допомогою вмісту речовин, які виділяються в повітря, розслабляє м’язи шиї та зменшує хропіння. Ця кімнатна рослина також зволожує повітря та сприяє легкому і спокійному засинанню.

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