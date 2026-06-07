Продаж енергетиків дітям хочуть заборонити: що відомо про ініціативу

Продаж енергетиків дітям хочуть заборонити / © Unsplash

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У Норвегії хочуть заборонити продаж енергетиків дітям. Зокрема тому, що в країні фіксують зростання споживання енергетичних напоїв серед молоді. Більше як половина підлітків у віці 13–15 років уже п’ють енергетики.

Про це повідомляє NRK.

У Норвегії пропонують заборонити енергетики для дітей

Ріст популярності енергетиків серед підлітків лякає медиків та владу. В уряді не виключають варіанту запровадження додаткових обмежень.

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За новим звітом Норвезького інституту громадського здоров’я (FHI) енергетики стали частиною повсякденного життя для великої кількості підлітків. Протягом 2024–2025 років 56% підлітків у віці 13–15 років регулярно чи навіть щодня споживали енергетики.

Науковці попереджають, що високий вміст кофеїну в енергетиках може негативно впливати на здоров’я підлітків. Зокрема, провокувати порушення сну, підвищений рівень тривожності, прискорене серцебиття та головний біль. Є ризики розвитку залежності від кофеїну у підлітків.

«Ми бачимо, що енергетичні напої стали частиною щоденного життя багатьох молодих людей», — повідомила науковиця FHI Маріанна Хоуп Абель.

У Норвегії вже діє обмеження на продаж енергетиків — купувати їх можна лише людям, які досягли 16 років.

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Міністр охорони здоров’я Ян Крістіан Вестре назвав статистику тривожною та не виключив подальших кроків влади.

Підлітка Санна Морсет поділилася, що вживає енергетики приблизно чотири рази на тиждень, адже вони «освіжають» та допомагають, якщо день був виснажливим і довгим. Дівчина додала, що не думає, що енергетики мають на неї великий вплив.

«П’ю приблизно один на день. Це трохи тривожний дзвіночок, але я, мабуть, п’ю їх здебільшого заради смаку», — каже 18-річний Єспер Хоем.

Дослідникам цікаво, який вплив матиме вікове обмеження.

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«Ми очікуємо, що це забезпечить досить ефективний захист для дітей середнього шкільного віку та молодших», — додала Маріанна Хоуп Абель.

Кардіолог назвав напої, які повільно руйнують організм

Нагадаємо, відомий кардіолог і кардіохірург Джеремі Лондон назвав солодкі газовані напої «рідкою смертю» та вніс їх до переліку чотирьох речей, яких він категорично уникає задля довголіття.

За словами лікаря, люди часто не усвідомлюють, скільки калорій та чистого цукру споживають із кожним ковтком газованки. Окрім цього, до свого антирейтингу найбільших загроз для здоров’я фахівець включив куріння, зокрема вейпінг, алкоголь, а також ультраоброблені продукти з борошна та пшениці.

Шкідливий вплив газованих напоїв підтверджують і клінічні дослідження. Як зазначив доктор Вільям Лі у подкасті ZOE Science & Nutrition, високе споживання таких напоїв, насичених штучними добавками, барвниками, консервантами та цукром, має накопичувальний ефект.

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Систематичне вживання газованки безпосередньо пов’язане з розвитком метаболічних та серцево-судинних захворювань, а також із підвищеним ризиком виникнення раку.

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