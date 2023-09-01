Продовжити своє життя на десятки років – це реально: лікарі розкрили секрети довголіття

Медики та вчені вже давно з’ясували, що тривалість життя залежить не лише від спадковості. Фахівці заявляють, навіть якщо генетика «підкачала», то здорове харчування та фізичні вправи чи просто прогулянки допоможуть продовжити життя на десятки років. Є такі способи, які не вимагають якихось надмірних зусиль чи зайвих витрат на медичні процедури. У статті зібрано 5 простих, але ефективних методів, які допоможуть зміцнити своє здоров’я та продовжити тривалість життя на багато років.

Як подовжити тривалість свого життя: ТОП-5 методів

Додати у своє харчування продукти з низьким вмістом калорій. Вчені говорять, якщо у повсякденному харчуванні будуть переважати такі продукти, то тривалість життя буде подовжено до чотирьох років. До таких харчів належать: субпродукти, морепродукти та нежирна морська риба, овочі, ягоди і фрукти, зернові культури. Регулярне короткочасне голодування. Якщо на нетривалий час утримуватися від їжі, це полегшить навантаження на органи травлення, продовжить тривалість життя та цілісність клітин організму. Найбільш зручне та комфортне голодування, за висновками лікарів, може бути таке: о 16:00 потрібно вечеряти, а снідати о 08:00. Це не зашкодить організмові, а матиме лише позитивний вплив на стан здоров’я. Освіченість та ерудиція. Активний мозок продовжує людині життя – це загальновідомий факт. Вчені довели, що один рік навчання у вищому навчальному закладі додає одинадцять місяців життя. А ще вища освіта сприяє тому, щоб прожити більш усвідомлене життя, не вдаючись до поганих звичок, які шкодять здоров’ю. Фізична активність. Рух – це життя, а регулярні фізичні вправи – це довге життя. Ті люди, які займаються фізкультурою по 30 хвилин на день або прогулюються на свіжому повітрі, не мають серцево-судинних захворювань. Тому тим, хто займається зарядкою не загрожує смерть від інсульту чи інфаркту. Медичні препарати. Вчені довели, що суміш двох препаратів: протиракові пігулки та флаваноїди, дозволяє на 65% знизити ризик передчасної смерті. Оскільки ці медикаменти знищують дефектні клітини та зменшують запалення в організмі.

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