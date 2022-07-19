Продукт, який потрібно їсти щодня для зниження рівня холестерину - нове дослідження

Є кілька причин, чому фрукти, ягоди та овочі повинні бути у вашому щоденному раціоні, але цей продукт особливий.

Авокадо - універсальний плод, що може знизити рівень холестерину.

Про це йдеться у новому дослідженні, що опубліковано в журналі Американської кардіологічної асоціації.

Під час експерименту 500 учасників споживали великий авокадо щодня. Інші 500 учасників не додавали його у свій раціон, ба більше, вони скоротили його споживання до одного разу на місяць. Після завершення шестимісячного періоду було виявлено, що учасники, які регулярно вживали авокадо, загалом дотримувалися здоровішої дієти, і в результаті рівень холестерину знизився.

Как выбрать авокадо / Фото: facebook.com/svetlanafus

"Загалом, це хороше дослідження, оскільки воно було рандомізовано та контрольовано за участю великої кількості людей", — розповідає медикиня Сара Глассер, яка висвітлювала експеримент.

Вона зазначила, що "учасники кожної групи також мали подібні базові дієти, набравши приблизно 50% за індексом здорового харчування".

З іншого боку, Глассер каже, що одним суттєвим недоліком цього дослідження було те, що вони не збирали дані про вживання ліків, включаючи добавки та статини, протягом 6-місячного випробування.

Щодо того, як авокадо знижує рівень холестерину, Глассер каже: "авокадо збільшує швидкість розщеплення багатих на тригліцериди ліпопротеїнів і перешкоджає печінці виробляти більше ЛПДНЩ (ліпопротеїни дуже низької щільності - це основні ліпопротеїни, що здійснюють транспорт екзогенних ліпідів у плазмі), а це означає, що в них менше ЛПНЩ.

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Фахівці також додають, що людям із підвищеним рівнем холестерину варто уникати частого вживання таких продуктів, як червоне м'ясо, плавлений сир, десерти із високим вмістом цукру, а зосередитися на здоровій їжі.

Попередні дослідження показують, що переривчасте голодування може бути стратегією зниження загального холестерину, поганого холестерину ЛПНЩ та підвищення хорошого.

Але зауважте, період голодування 16-8 годин, коли ви їсте протягом восьми годин і п'єте тільки воду протягом 16 годин, є популярним і оптимальним методом.

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