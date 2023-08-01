Продукти — лідери харчових отруєнь: перелік та ознаки поганої якості їжі

З точки зору харчового отруєння потенційно небезпечними можуть бути ті страви, які після приготування ще деякий час зберігалися. Але і свіжоприготовлені продукти можуть спричинити неприємні симптоми.

У плані розвитку харчових отруєнь найнебезпечнішими продуктами є такі:

молочні продукти;

яйця;

м'ясні страви;

кондитерські вироби з кремом;

рибні страви;

маринади, домашні консерви;

зелень і коренеплоди;

продукти, які вимагають зберігання в холоді та швидко псуються;

продукти, в яких була порушена цілісність пакування чи терміни зберігання;

кулінарні вироби, під час приготування яких були порушені санітарні норми.

Найочевиднішою ознакою сумнівної якості їжі є саме термін придатності, який вже минув. Але також під час походу до супермаркету потрібно звернути увагу на інші фактори:

Помітно порушене пакування продукту (є вм'ятини, нечіткі фарби, потертості). У продукта нехарактерний запах. Змінені смак та колір продукту. Продукт має неоднорідну консистенцію шарами. На дні є осад, прозорість порушена.

Харчове отруєння: що про нього потрібно знати

Харчове отруєння — це розлад травлення, який виникає після вживання недоброякісних чи зіпсованих продуктів. Навіть якщо їжа здається нормальною зовні та має характерний для неї смак, все одно отруєння може виникнути через наявність токсичних мікроорганізмів, які ще недостатньо розмножилися, щоб зіпсувати страву.

Рослинами також можна отруїтися. Особливо, якщо вони містять рослинні, хімічні чи тваринні отрути. Наприклад, неїстівні гриби, їстівні гриби, які були зібрані вздовж трас тощо. Небезпеку для життя становить вживання отруйних ягід (вовче лико, белена тощо).

Основні симптоми харчового отруєння

підвищена температура (37-37,5 °С до 39-40 °С);

нездужання, втрата апетиту;

блювання та нудота;

болі спазмового характеру;

розлад стільця, здуття живота;

зниження тиску, поява холодного поту;

двоїння в очах, порушення зору;

порушення м'язового тонусу;

сильне слиновиділення;

проблеми з периферичною нервовою системою;

порушення роботи головного мозку;

ознаки зневоднення через втрату рідини.

Перші симптоми можуть з'явитися вже від 1-2 до 6-8 годин після вживання зіпсованого продукту. Вони поступово прогресують наступні 1-2 дні. Без надання правильної допомоги харчове отруєння може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Харчові отруєння: як мінімізувати ризики

Важливо дотримувати таких правил:

Особиста гігієна — руки та продукти перед їжею чи приготуванням страви потрібно обов'язково мити. Якщо ви збираєтесь розбити яйце, краще мийте його з милом. Обробні дошки та ножі потрібно ретельно очищати — особливо після того, як ви різали сире м'ясо. Краще користуватися окремими дошками для сирого м'яса, риби, хліба, овочів тощо. Перед приготуванням м'ясо слід розморожувати. Завжди повністю просмажувати м'ясо і рибу — не варто їсти напівсирі продукти. Готувати порційно — а якщо залишилася страва, її краще зберігати в холодильнику не більше 3 днів. В одному відсіку не тримати готові продукти і сирі м'ясо, рибу. Не їсти картоплю, яка позеленіла або проросла.

За перших ознак отруєння важливо надати організму першу медичну допомогу. Наприклад, випити сольове проносне (сульфат магнію), а потім будь-яку рослинну олію для зв'язування токсинів.

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