Продукти, які зменшать вплив радіації та захистять від наслідків радіаційної аварії чи ядерної атаки

Останнім часом багато пишуть про загрозу ядерного удару. Як захистити організм від радіації — читайте в матеріалі ТСН.ua

Радіація завдає величезної шкоди не тільки внаслідок ядерного удару чи радіаційної аварії, а й коли потрапляє в організм людини із зараженими продуктами та напоями. У свою чергу продукти можуть знизити вплив радіації.

Що потрібно знати, щоб захистити свій організм від радіації, розповідає лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська.

За словами дієтологині, харчування та харчові продукти може мати пряму протирадіаційну дію, тобто знижувати дозу

Які продукти як обробляти, щоб знизити накопичення в організмі основних дозоутворюючих елементів

Молочні продукти . Цільне молоко має здатність найбільше накопичувати цезій та стронцій (до 100%), знежирене молоко — трохи менше (85-92%), набагато менше -- вершки (15-8%), знежирений сир (10-12%), масло (2,5-1,5%), топлене масло практично не містить радіонуклідів (0%). Тому якщо вживати молочну продукцію, то краще масло, сир та сметану , під час їх приготування, більшість радіоактивних речовин переходить у молочну сироватку та маслянку.

. Цільне молоко має здатність найбільше накопичувати цезій та стронцій (до 100%), знежирене молоко — трохи менше (85-92%), набагато менше -- вершки (15-8%), знежирений сир (10-12%), масло (2,5-1,5%), топлене масло практично не містить радіонуклідів (0%). Тому , під час їх приготування, більшість радіоактивних речовин переходить у молочну сироватку та маслянку. Овочі. Механічне чищення так само як і ретельне миття зелені, овочів, ягід, фруктів у чистій воді видаляє до 40% радіонуклідів. Варіння овочів — до 60-80%. Тому лікарка радить салати готувати із варених овочів . А оскільки у варених овочах мало вітамінів, додатково вживати вітаміни, в першу чергу, вітаміну С.

Механічне чищення так само як і ретельне миття зелені, овочів, ягід, фруктів у чистій воді видаляє до 40% радіонуклідів. Варіння овочів — до 60-80%. Тому лікарка радить салати . А оскільки у варених овочах мало вітамінів, додатково вживати вітаміни, в першу чергу, вітаміну С. Печериці не вживати в сирому вигляді та не смажити, а обов'язково відварювати. У відвар переходить майже 85% цезію.

не вживати в сирому вигляді та не смажити, а обов'язково відварювати. У відвар переходить майже 85% цезію. М'ясо та рибу лише відварювати, тому що у бульйон переходить до 50% радіонуклідів. Ні в якому разі не використовувати для варіння бульйону кістки.

лише відварювати, тому що у бульйон переходить до 50% радіонуклідів. Ні в якому разі не використовувати для варіння бульйону кістки. В яйцях радіонукліди найбільше накопичуються в шкаралупі. При варінні цілих яєць радіонукліди можуть переходити у саме яйце, тому потрібно їх смажити.

Які речовини та продукти є блокаторами та декорпорантами - речовинами, що блокують радіонукліди або прискорюють їх виведення з організму

В першу чергу, це радіопротектори -- продукти, які не впливають на накопичення радіоактивних речовин, проте зменшують їхню шкідливу дію.

Серед радіопротекторів антиоксиданти та продукти, що містять антиоксиданти:

токофероли (природний вітамін Е — у ростках пшениці),

вітамін С у підвищених дозах (в природній формі його багато у шипшині, смородині),

вітамін А — у печінці тріски, яловичій, курячій печінці,

каротиноїди — у моркві, помідорах, томатній пасті,

селен — у цибулі, часнику, салі,

поліфеноли — кверцетин у настої цибулиння, гречці,

рутин, катехіни у зеленому та чорному чаї.

Блокатори надходження пов'язують радіонукліди в травній системі - це рослинні полімери, різні види харчових волокон (клітковина, целюлоза, пектин, лігнін, альгінати).

Де їх можна знайти:

Клітковини багато в пшеничних та житніх висівках.

Лігнани - в насінні льону і в меленому сезамі, вони прискорюють рух кишкового вмісту по кишечнику, сприяють жовчовиділення та зв'язування жовчю шкідливих речовин.

Пектини — в яблуках печених, буряках вареному, буряковому макуху, шкірці лимона і апельсина, смородині, бешихі, ячмені, рисі нешліфованому.

Фітати - в горосі та квасолі, альгінати в морській капусті та агар-агар).

Соки з м'якоттю — морквяний, овочевий, вишневий.

Корисні продукти, які блокують радіонукліди - це цукати з лимона та апельсина, смородина перетерта з цукром, агар-агар, суха морська капуста або в консервах, сушені яблука, пастила, мармелад, сушені платівки буряків, моркви.

Блокатори накопичення -- це продукти, які зменшують накопичення радіонуклідів в організмі в цілому та у певних органах, наприклад, у кістках та щитоподібній залозі. Це хімічні аналоги тих радіонуклідів, які надходять до організму при радіаційному забрудненні. Хімічним аналогом радіоізотопів цезію є калій, стронцію -- кальцій, йоду -- стабільний йод. Тому таблетки кальцію глюконату та йодиду калію (або 5% йоду спиртового) -- це прості та ефективні засоби. Але їх не можна просто так приймати для профілактики. Лише при потребі.

Декорпоранти утворюють із радіоактивними речовинами комплексні сполуки, які легко виводяться з організму. Це багаті білками продукти, в першу чергу сірковмісні амінокислоти -- L-цистеїн, який міститься у жовтках яєць, яйцях, також потогінні та легкі сечогінні чаї, адаптогени -- лимонник, женьшень, ехінацея.

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