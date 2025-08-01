Продукти, які краще їсти свіжими, а не консервованими

Не всі продукти корисні в консервованому вигляді / © Pexels

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Консервовані продукти доступніші за ціною порівняно зі свіжими та деякими замороженими продуктами, тому іноді є сенс купувати консервовані супи, овочі та інші продукти. Однак консервовані продукти відомі високим вмістом натрію.

Консервовані продукти, які краще залишити у магазині.

Оливки

Консервовані оливки зберігаються в розсолі, що складається з солі та оцту. Його мета полягає в тому, щоб продовжити життя оливок, але водночас розсіл змушує їх розм’якшуватися і вони стають дуже м’якими, що особливо критично для оливок без кісточок. Замість того щоб купувати консервовані оливки, шукайте оливки, що зберігаються в банках. У них теж є розсіл, але оливки в банках мають твердішу текстуру, тому вони не такі кашоподібні. У них також, імовірно, менше натрію порівняно з консервованими оливками.

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Тунець

Тунець багатий на білок, корисні жири та інші поживні речовини. Ви можете купити консервований тунець і мати джерело білка тривалого зберігання, але не варто їсти тунець занадто часто. Тунець містить велику кількість ртуті, яка може накопичуватися в організмі. Консервований тунець не містить більше ртуті, ніж свіжий тунець, тому вживання цього виду риби потрібно обмежувати.

Деякі фрукти

Свіжі, заморожені або висушені фрукти і ягоди набагато корисніші за консервовані. Дані свідчать про те, що ягоди, груші, цитрусові та абрикоси дорожче купувати в банці. Відмовтеся від консервованих фруктових міксів, бо може бути дешевше приготувати їх самостійно зі свіжих фруктів.

Овочі

Багато овочів недоступні в холодну пору року в достатній якості та кількості, проте вибір консервованих варіантів — не найкращий вибір. Купівля сезонних продуктів вважається одним із найкращих способів заощадити на овочах. Вони, на відміну від консервованих, не містять багато солі, цукру та інших консервантів, які можуть бути шкідливими для здоров’я.

Раніше повідомлялося, що у світі зростає популярність дієти з високим вмістом клітковини. Однак фахівці застерігають — надмірність і різкі зміни можуть нашкодити. Більше про це читайте у новині.

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