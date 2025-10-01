Продукти, які погіршують пам’ять: їх вживають всі українці

Експерти назвали продукти, які можуть погіршити памʼять з віком / © Pixabay

Певні категорії ультраперероблених продуктів є особливо небезпечними для мозку. Зокрема, перероблене м’ясо та солодкі газовані напої сильніше за інших пов’язані з когнітивними порушеннями у людей.

Це показало дослідження, результати якого опубліковані в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

З’ясувалося, що щоденне вживання хоча б однієї порції переробленого м’яса підвищує ризик проблем із пам’яттю на 17%, а кожна порція газованої води додає ще 6%. У тих, хто регулярно поєднує обидва продукти, зниження когнітивних функцій настає помітно швидше.

Зі слів експертів, саме ці продукти стали головним фактором ризику, тоді як інші ультраперероблені страви не показали такого вираженого впливу на мозок під час дослідження.

Вчені радять віддавати перевагу менш обробленому м’ясу, готувати вдома та замінювати газовані напої водою.

«Прості зміни у раціоні можуть реально знизити ризик передчасного зниження когнітивних функцій та розвитку деменції», — порадили дослідники.

Раніше повідомлялося, що некалорійні підсолоджувачі, які широко застосовують у дієтичних продуктах і напоях, можуть впливати на роботу мозку, спричиняючи реакції, пов’язані з посиленням апетиту.