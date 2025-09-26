ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Продукти, які "вбивають" оргазм

Існують продукти, про які не можна подумати, що вони можуть бути пов’язані з інтимною сферою, тим не менш, вони впливають на неї.

Віра Хмельницька
Кава знижує потенцію

Кава знижує потенцію / © Pixabay

Певні продукти та харчові звички можуть впливати на сексуальне здоров’я і, зокрема, на здатність відчувати оргазм. Споживання деяких продуктів може знижувати лібідо, порушувати кровообіг або негативно впливати на гормональний баланс, що в результаті може «вбивати» оргазм.

Перелік продуктів, що знижують сексуальне бажання

Цукор

Цукор спричиняє коливання рівня глюкози в крові, що може призвести до швидкої втоми. Відчуття втоми та відсутність енергії — це прямий шлях до зниження сексуального бажання та здатності досягти оргазму.

Продукти, багаті на оброблені вуглеводи

Наприклад, білий хліб, макарони з рафінованого борошна та солодкі закуски також негативно впливають на сексуальне здоров’я. Надмірне споживання оброблених вуглеводів спричиняє коливання рівня інсуліну, що призводить до зниження рівня тестостерону.

Сіль

Надмірне споживання солі може призводити до підвищення кров’яного тиску, що, своєю чергою, погіршує кровообіг. Поганий кровообіг знижує приплив крові до статевих органів, що необхідно для досягнення оргазму. Погіршення кровотоку може призвести до проблем з ерекцією у чоловіків і зниження чутливості у жінок.

Жирна їжа

Така їжа сприяє накопиченню холестерину в артеріях, що звужує їх та ускладнює кровотік до статевих органів. Це може призвести до зниження чутливості та проблем із досягненням оргазму в обох статей.

Кава

Надмірне вживання кофеїну може підвищувати рівень тривожності та порушувати сон, що в кінцевому результаті негативно впливає на сексуальне бажання.

Молочні продукти

Вони вважаються корисними, але багато хто їсть їх в занадто великій кількості. Між тим, морозиво, сир, сметана та інші молочні продукти — це джерело насиченого жиру, засвоєння якого вимагає від організму досить серйозних зусиль. Коли організм витрачає багато ресурсів на травлення, це знижує тонус, а разом з ним і сексуальний настрій.

Раніше ми писали про ягоду, яка підвищує сексуальне бажання.

