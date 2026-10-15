Перероблене м'ясо - бекон, шинка, сосиски - дійсно викликають рак / © Pixabay

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Звичні продукти, які багато людей їдять мало не щодня, можуть спричинити розвиток раку. Лікарі радять залишити їх для рідкісних випадків.

Про це пише видання Еxpress.

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Лікарка Асія Маул назвала два продукти — йдеться про бекон і ковбаси.

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«Бекон і ковбаси не потрібно повністю забороняти, але їх краще сприймати як продукти для особливих випадків, а не як основу щоденного сніданку», — порадила лікарка.

Вона наводить дані досліджень, згідно з якими хімічні речовини, що природно містяться в м’ясі або додаються під час його переробки, можуть пошкоджувати клітини кишківника. Накопичення таких пошкоджень здатне підвищувати ризик раку.

Крім цього, багато продуктів із переробленого м’яса містять значну кількість солі та насичених жирів. За словами Маул, це може сприяти підвищенню артеріального тиску та рівня холестерину LDL — двох факторів ризику серцевих захворювань.

Лікарі радять вживати не більше 70 грамів червоного та переробленого м’яса на день. Маул підкреслює, що це максимальний середній показник, а не кількість, якої потрібно прагнути щодня.

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У доповіді ВООЗ йдеться про те, що 50 г переробленого м’яса на день, а це менше, ніж два шматочки бекону, підвищує ризик захворювання на рак прямої кишки на 18%.

Переробленим м’ясом вважають продукт, який модифікували, аби подовжити його термін придатності або ж змінити смак. Наприклад, йдеться про копчення, консервацію, додавання солі чи інших консервантів. Саме те, що додається до м’яса, і містить ризики захворювання на рак.

Раніше повідомлялося, що деякі звичні продукти можуть не лише забезпечувати організм необхідними поживними речовинами, а й сприяти зниженню ризику розвитку онкологічних захворювань.

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