Продукти, що спричиняють появу зморшок і старіння шкіри у жінок

Поява зморшок — одна з найпоширеніших проблем, з якою стикається кожна жінка / © Pixabay

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Харчування не тільки дає нашому організму енергію, а й впливає на наше здоров’я і зовнішній вигляд.

Існує низка продуктів, що прискорюють старіння шкіри, сприяють появі зморшок та запальних процесів у клітинах шкіри.

Низка продуктів, що впливають на зовнішній вигляд

Смажена, солодка й оброблена їжа

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Якщо ви хочете зберегти шкіру без зморшок, варто уникати смаженої їжі, цукру та оброблених продуктів. Насправді, всі вони викликають ланцюгові реакції, шкідливі для епідермісу.

Маргарин

Маргарин є одними з основних джерел трансжирів, що прискорюють процес старіння шкіри. Вважається, що ці жири роблять епідерміс чутливішим до ультрафіолетових променів, ушкоджуючи еластин і колаген і тим самим сприяючи утворенню зморшок. До цього додається розвиток хронічного запалення, яке також прискорює появу перших ознак старіння.

Макарони

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Макарони з м’яких сортів пшениці можуть сприяти утворенню зморшок, оскільки через високий глікемічний індекс вони спричиняють запальні реакції в організмі. Загалом дієта з високим вмістом рафінованих вуглеводів може призвести до нестачі необхідних поживних речовин (вітамінів, мінералів) для здоров’я шкіри, що погіршує появу зморшок. Ркомендовано скоротити споживання макаронів м’яких сортів на користь цільнозернових, коричневого рису.

Газовані напої

Газовані або енергетичні напої можуть сприяти появі зморшок через високий вміст цукру, що сприяє глікуванню основних білків шкіри, таких як колаген та еластин. Крім того, кислі інгредієнти в цих напоях, такі як фосфорна кислота, можуть пошкодити зубну емаль і загалом послабити захисний бар’єр шкіри, прискорюючи старіння. А кофеїн, що міститься в деяких газованих напоях, може призвести до зневоднення шкіри, посилюючи появу заломів і зморшок. Регулярне вживання цих напоїв може сприяти ранньому утворенню зморшок.

Раніше ми писали, що з’являється новий тренд, який з кожним роком набирає сили. Його суть — не у боротьбі зі старінням, а у прийнятті, підтримці та любові до себе на кожному етапі життя.

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