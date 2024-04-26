Продюсера, який помер вісім разів поспіль, порівняли з Росомахою за "регенеративні здібності"

Письменник і продюсер вісім разів помирав та повертався до життя. Тепер Евана Вассерстрома порівнюють із Росомахою за його "регенеративні здібності".

Про це пише LAD Bible.

Американцю було 40 років, коли він відчув печіння в лівій руці і зателефонував до служби 911. Як виявилося, у чоловіка з Нью-Джерсі стався найсильніший серцевий напад.

Коли під'їхала машина швидкої допомоги, він буквально впав в обійми медиків біля дверей. Їм вдалося привести його до тями в машині швидкої допомоги, а потім терміново доправити до найближчої лікарні Сідарс-Сінай. Дорогою туди американець помер ще п'ять разів. Потім це сталося ще двічі, перш ніж він вирушив на операцію.

Найдовший із цих разів тривав приблизно дві хвилини, і щоразу Еван був технічно мертвий на 30-40 секунд.

Після восьмої прямої лінії його стан стабілізувався, і під час операції йому імплантували два стенти. Потім чоловіка терміново доправили до відділення інтенсивної терапії, де його помістили в медикаментозну кому на п'ять днів і підключили апарат ЕКМО, який допомагав серцю битися. Йому також ввели понад 20 внутрішньовенних ліків через шию після того, як його органи почали відмовляти.

Коли лікарі відключили Евана від апарату ЕКМО, вони підготували його сім'ю до гіршого, оскільки не були певні, що він виживе. І навіть якби його можна було реабілітувати, вони вважали, що йому знадобиться щонайменше два роки, щоб знову ходити і говорити.

Однак, на диво, він "ожив" лише за декілька годин. Чоловік був розгублений і спробував втекти.

"Я прокинувся у розгубленій паніці. Лікар і дві медсестри запитали мене, як мене звуть і чи чую я їх. Я був настільки розгублений, що їм довелося зв'язати мої зап'ястя та кісточки, і я подумав, що мене викрали", — сказав він.

"Зрештою до кімнати привели мою маму. Побачивши її, я достатньо заспокоївся, щоб усвідомити, що я перебуваю в лікарні. Я схопив її за руку і сказав: "Мамо, я не хочу вмирати!". Але вона відповіла: "Ти не помреш. Ти вже помер".

Лікарі були шоковані, що йому взагалі вистачило сил рухатися, не кажучи вже про те, що його потрібно було утримувати.

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Наступного дня органи Евана повернулися до нормального стану, і це було найшвидше одужання за всю історію лікарні. Лише за півтора дня перебування у відділенні інтенсивної терапії його перевели до звичайної лікарняної палати, в якій він пробув ще три дні, перш ніж вирушити додому.

Серцевий напад у нього стався через 100% закупорку головної артерії серця. У Евана також була закупорка на 70% другої артерії.

Зараз йому 48 років, і він товаришує з фельдшером Едом, який реанімував його шість разів із восьми, перш ніж він потрапив до лікарні.

"Він зізнався мені, що подумував про звільнення, оскільки на той момент він пропрацював там десять років, але те, що він оживив мене, надихнуло його достатньо, щоб залишитися на цій роботі. Це дало йому новий погляд на свою роботу", — сказав Еван.

Після інциденту "Росомаха" сказав, що він "надмірно активно" допомагав іншим.

Нагадаємо, жінка організувала смерть шляхом евтаназії у свій день народження 25 квітня. Вона вирішила померти у день свого 34-річчя.

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