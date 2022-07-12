Програма "Доступні ліки" продовжує працювати під час воєнного стану: хто може отримати препарати

Наразі пацієнти можуть отримувати «Доступні ліки» як за електронним, так і за паперовим рецептом.

Пацієнти, які потребують амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету першого/другого типу, нецукрового діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, можуть отримати лікарські засоби, що входять до програми, безоплатно або з невеликою доплатою.

Про це повідомили у МОЗ.

Про те, як почати отримувати "Доступні ліки" під час воєнного стану – детальніше за посиланням. Яку інформацію мають містити рецепти на "Доступні ліки", ми розповідали тут.

З цим рецептом пацієнт можна звернутися до аптеки, яка має договір з НСЗУ на відпуск ліків, і отримати безоплатні препарати.

Знайти найближчу аптеку можна за телефоном 16-77 (контакт-центр НСЗУ).

Щодо аптек, в яких наявні препарати інсуліну, їхній перелік знаходиться за посиланням. Також аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua та geoapteka.ua.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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