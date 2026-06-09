Прогулянки можуть впливати на тривалість життя: вчені розкрили важливий нюанс

Прогулянка / © pixabay.com

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Довгі прогулянки можуть принести більше користі, ніж здавалося раніше. Так, вони є одним із секретів довголіття.

Про це пише CNN.

Дослідження, опубліковане в журналі Annals of Internal Medicine, показало: люди, які ходять безперервно понад 10 хвилин, мають значно нижчий ризик серцево-судинних хвороб і передчасної смерті, ніж ті, хто рухається короткими відрізками.

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Науковці наголошують: важлива не лише кількість кроків, а й те, як саме ви їх «накопичуєте». Навіть якщо не вдається досягти умовних 10 тисяч кроків на день, кілька довших прогулянок можуть бути кориснішими за багато коротких.

Це особливо актуально для людей із малорухливим способом життя, адже майже третина дорослих у світі не дотримується рекомендацій щодо фізичної активності.

«Майже 31% дорослого населення світу є фізично неактивним і не відповідають глобальній рекомендації щодо щонайменше 150 хвилин фізичних вправ на тиждень», — йдеться у матеріалі.

А нестача руху пов’язана з підвищеним ризиком серцевих хвороб, безсоння та передчасної смерті.

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«Ходьба може бути корисною для кожного — насправді немає жодної групи, для якої ходьба шкідлива. Але ці конкретні висновки найбільш актуальні для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя або роблять менше 8000 кроків на день», — сказав дель Посо Крус, доцент і старший науковий співробітник факультету медицини, охорони здоров’я та спорту Європейського університету Мадрида в Іспанії.

Фахівці пояснюють: тривала ходьба зміцнює серце, покращує кровообіг, допомагає контролювати тиск і рівень цукру в крові. Водночас важливо поступово збільшувати навантаження, адже витривалість, як і м’язи, потрібно тренувати.

Замість того, щоб зациклюватися на підрахунку кроків, експерти радять робити акцент на регулярних і триваліших прогулянках — наприклад, по 20–30 хвилин щодня. Саме така звичка може стати простим і ефективним способом підтримати здоров’я серця.

Раніше фанат тренажерного залу змінив погляд на фізичну активність після візиту до «блакитної зони», де люди часто доживають до 100 років. Так, він зрозумів, що для довголіття ефективнішими є не інтенсивні тренування, а регулярна помірна активність, зокрема щоденні прогулянки. Мешканці таких регіонів ведуть активний спосіб життя без спортзалів — багато ходять, займаються побутовими справами та не перевантажують організм. Дослідника вразило, що саме молодші люди частіше отримують травми через надмірні тренування, тоді як літні залишаються здоровими. Він дійшов висновку, що баланс, регулярність і помірність у навантаженнях важливіші за фанатичні заняття спортом.

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