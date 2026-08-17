Прокидаєтеся серед ночі: які причини заважають спати

Сон є надзвичайно важливим для нашого організму / © Credits

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У Мережі можна знайти різні пояснення того, чому люди прокидаються о другій чи третій годині ночі: стрес, гормональні чинники, духовні причини або серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це пише egeszsegkalauz.

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Хоча ця тема й викликає жваве обговорення, фахівці із сомнології зазначають, що пробудження посеред ночі — явище цілком звичне і нормальне.

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Сон відбувається циклами тривалістю близько 90 хвилин, що охоплюють фази від легкого до глибокого сну. За словами дослідників сну, протягом ночі здорові дорослі люди прокидаються від двох до чотирьох разів.

Найчастіше такі пробудження тривають лише кілька секунд, і багато людей навіть не пам’ятають, що прокидалися.

У першій половині ночі переважає глибокий сон, тоді як ближче до ранку сон стає легшим, і навіть незначні подразники можуть вас розбудити. Це означає, що багато людей помічають пробудження в ранкові години, оскільки ці моменти збігаються з фазою легкого сну.

Однак, якщо людина живе в стані постійного стресу й тривоги, рівень кортизолу в неї може бути підвищеним ще до пробудження. У таких випадках природне підвищення рівня цього гормону може спрацювати як сигнал тривоги й порушити сон.

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Часті прокидання можуть бути через пізню або важку їжу, надлишок кофеїну чи алкоголю, некомфортні умови в спальні, потребу сходити в туалет, а також через гормональні коливання або порушення дихання (наприклад, хропіння).

Раніше повідомлялося, що у літній період мільйони людей стикаються з проблемою сезонного безсоння, яке виникає через збій у біоритмах та неможливість організму охолодитися. Медики наголошують, що така зміна вимагає не лише облаштування спальні, а й правильної психологічної адаптації до спеки.

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