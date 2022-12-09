Прорив у профілактиці онкозахворювань: аналіз крові виявляє 14 типів раку на ранній стадії

Новий і недорогий для пацієнтів метод може виявити рак I стадії з чутливістю до 62 відсотків.

Дослідники з Технологічного університету Чалмерса у Швеції розробили простий неінвазивний тест, який, як свідчать результати дослідження, може точно виявити 14 різних типів раку I стадії.

Результати своєї роботи науковці опублікували в спеціалізованому журналі PNAS.

Біомаркером для виявлення раку в крові та зразках сечі 1260 добровольців було відстеження рівнів глікозаміногліканів – типу цукрів, які є важливою частиною метаболізму.

Частка справжніх негативних результатів, які правильно передбачив цей тест, була високою – 95 відсотків. Він також передбачав розташування пухлин з 89-відсотковою точністю. Автори дослідження стверджують, що їхній метод може виявити рак I стадії з чутливістю до 62 відсотків.

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Цей простий тест коштуватиме менш ніж 50 доларів США, що в п’ять-десять разів менше, ніж середній аналіз крові з рідкої біопсії.

Щоправда, науковцям залишилося зробити ще декілька кроків, перш ніж цей тест стане стандартною медичною практикою.

"Наступним кроком є ​​підтвердження у вибірці з понад 10 000 учасників, щоб побачити налаштування, у яких було б найбільш доцільно його використовувати", — сказав дослідник Каролінського інституту (Швеція) і провідний автор дослідження Франческо Гатто в коментарі іспанській газеті El País.

Нагадаємо, 36-річна мешканка Іспанії за своє недовге життя вже 12 разів хворіла на рак, причому це були абсолютно різні види пухлин.

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