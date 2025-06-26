Прорив у медицині: пацієнти з діабетом 1 типу більше не потребують інсуліну

Цукровий діабет / © pixabay.com

У США 10 пацієнтів із діабетом 1 типу змогли повністю відмовитися від інсуліну завдяки новій терапії стовбуровими клітинами. Це стало можливим після введення експериментального препарату під назвою «Зимислецел», який розробила компанія Vertex Pharmaceuticals.

Про це повідомило видання Daily Mail.

У дослідженні взяли участь 12 людей, які мали важку форму діабету 1 типу з ускладненням — гіпоглікемічною неусвідомленістю. Це стан, коли людина не відчуває небезпечного падіння рівня цукру в крові, що може призвести до втрати свідомості, судом і навіть смерті. Через рік після лікування 10 учасників взагалі перестали потребувати інсулін, ще двом значно зменшили дозу.

Суть терапії полягає у введенні в організм клітин, які в лабораторії вирощують зі стовбурових клітин і перетворюють на бета-клітини підшлункової залози. Саме ці клітини відповідають за вироблення інсуліну. Їх імплантують у печінку пацієнта, де вони починають працювати замість тих, які були знищені імунною системою.

Вже через кілька місяців після інфузії у пацієнтів значно покращився контроль рівня глюкози в крові. Якщо до лікування вони перебували в межах норми лише близько 50% часу, то після — понад 93%. У деяких випадках рівень цукру стабілізувався настільки, що людям більше не потрібні були щоденні ін’єкції інсуліну.

Однак, після процедури пацієнтам потрібно приймати імуносупресивні препарати — щоби організм не відторгнув нові клітини. Дослідники сподіваються, що в майбутньому вдасться розробити метод без імуносупресії або з її мінімальним використанням.

Перший пацієнт, який отримав це лікування 2021 року, розповідав, що до терапії неодноразово втрачав свідомість через низький рівень цукру в крові. Після інфузії він зміг жити без інсуліну. Хоча пізніше чоловік помер через інше захворювання — деменцію, яка не була пов’язана з лікуванням.

Інша учасниця дослідження — 36-річна британка Аманда Сміт — заявила, що її життя змінилося повністю. Через пів року після інфузії вона не потребувала введення інсуліну протягом року після терапії. «Це як зовсім нове життя», — сказала вона в інтерв’ю The New York Times.

Ще одна пацієнтка — Марлайна Годель із США — після 25 років ін’єкцій інсуліну змогла сказати: «Я вилікувалась». Тепер вона знову катається верхи, повертається до навчання і просто живе без постійного страху за рівень цукру в крові.

Нова терапія є результатом 25 років наукових досліджень. Її ініціатором став батько дитини, якій діагностували діабет 1 типу. Він пообіцяв знайти спосіб вилікувати цю хворобу — і таки розпочав ініціативу, яка зрештою призвела до створення терапії разом з науковцями.

Команда планує подати заявку на схвалення препарату до Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) протягом наступних п’яти років.

