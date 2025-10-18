Прорив в онкології: один аналіз крові може виявити десятки видів раку на ранній стадії

Аналіз крові може виявити ДНК ракових пухлин / © pixabay.com

Новий інноваційний аналіз крові, здатний виявляти понад 50 різних видів раку, може фундаментально змінити підхід до онкологічного скринінгу та значно пришвидшити діагностику. Результати випробувань показали, що тест зміг ідентифікувати широкий спектр пухлин, три чверті з яких не мають жодної чинної програми скринінгу.

Про це пише BBC.

Тест Galleri: як це працює та наскільки він точний

Аналіз крові, відомий як тест Галлері, виготовлений американською фармацевтичною фірмою Grail. Він функціонує, виявляючи фрагменти ракової ДНК, які відірвались від пухлини та циркулюють у крові. Наразі цей тест активно випробовується Національною службою охорони здоров’я (NHS) Великої Британії.

У рамках дослідження в США та Канаді протягом року спостерігали за 25 тисячами дорослих. Серед тих, хто отримав позитивний результат (кожен сотий), рак пізніше підтвердили у 62% випадків.

Ось найвражальні результати випробувань:

У понад половині випадків рак було виявлено на ранній стадії, коли його найлегше лікувати та потенційно можливо перемогти зовсім.

Тест здатний виявити ті види пухлин, для яких не існує скринінгових програм (рак яєчників, печінки, шлунка, сечового міхура та підшлункової залози).

У поєднанні з традиційними скринінгами (молочної залози, кишківника, легень та шийки матки) тест Галлері збільшив кількість виявлених випадків раку в сім разів.

Аналіз крові правильно визначив джерело раку аж у дев’яти з десяти випадків.

Провідний дослідник, доктор Німа Набавізаде, доцент радіаційної медицини в Університеті охорони здоров’я та науки Орегону, зазначив, що дані показують, що тест може «фундаментально змінити» підхід до скринінгу раку.

Ключ до порятунку: раннє виявлення

Президент біофармацевтичної компанії Grail Харпал Кумар назвав результати «дуже переконливими» і пояснив головну мету тесту.

«Переважна більшість людей, які помирають від раку, помирають тому, що ми виявляємо хворобу занадто пізно«, — сказав Кумар в інтерв’ю BBC.

Багато видів раку виявляють, коли вони «вже дуже запущені», тоді як метою тесту є перехід до раннього виявлення, коли лікарі мають можливість провести ефективне лікування і перемогти хворобу.

