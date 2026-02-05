ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
2 хв

Проста зміна харчування пов’язана з меншим ризиком інсульту — дослідження

Прості зміни в харчуванні можуть бути пов’язані зі зниженням ризику інсульту у жінок.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Середземноморська дієта

Середземноморська дієта / © Credits

Новий аналіз показав: жінки, які найбільш послідовно дотримувалися середземноморської дієти, мали помітно нижчу ймовірність інсульту загалом. Зокрема, ризик будь-якого типу інсульту був меншим на 18%. Йшлося як про ішемічні інсульти — найпоширеніші, спричинені порушенням кровотоку до мозку, так і про геморагічні, що виникають через крововилив і зазвичай мають тяжчі наслідки.

Про це повідомило видання SciTechDaily.

За даними дослідження, ризик ішемічного інсульту серед прихильниць такого харчування був нижчим на 16%, а геморагічного — на 25%. Водночас автори наголошують: результати демонструють тісний зв’язок між дієтою та ризиком інсульту, але не доводять прямого причинно-наслідкового ефекту.

Середземноморська дієта передбачає перевагу овочів, фруктів, бобових, риби та оливкової олії, а також обмеження червоного м’яса, молочних продуктів і їжі з високим вмістом насичених жирів.

У дослідженні взяли участь 105 614 жінок без інсульту в анамнезі, середній вік яких на старті становив 53 роки. За харчовими анкетами учасницям присвоювали бали від нуля до дев’яти — залежно від того, наскільки їхній раціон відповідав принципам середземноморської дієти. Близько 30% жінок потрапили до групи з найвищим рівнем дотримання такого харчування.

Спостереження тривало в середньому 21 рік. За цей час зафіксували 4083 інсульти, зокрема 3358 ішемічних і 725 геморагічних. Навіть після врахування інших чинників ризику — куріння, фізичної активності та підвищеного тиску — різниця між групами залишалася статистично значущою.

«Інсульт є однією з провідних причин смерті та інвалідності, тому цікаво думати, що покращення нашого харчування може зменшити ризик розвитку цієї руйнівної хвороби», — зазначила авторка дослідження Софія С. Ванг, доктор філософії з Комплексного онкологічного центру міста Хоуп у Каліфорнії. За її словами, особливий інтерес викликали саме дані щодо геморагічних інсультів, які рідше аналізують у великих дослідженнях.

Водночас науковці звертають увагу на обмеження роботи: інформацію про харчування учасниці повідомляли самостійно, тож можливі неточності в оцінках.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який продукт ефективніше підтримує здоров’я серця та допомагає контролювати рівень холестерину в крові.

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie