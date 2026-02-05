Середземноморська дієта / © Credits

Новий аналіз показав: жінки, які найбільш послідовно дотримувалися середземноморської дієти, мали помітно нижчу ймовірність інсульту загалом. Зокрема, ризик будь-якого типу інсульту був меншим на 18%. Йшлося як про ішемічні інсульти — найпоширеніші, спричинені порушенням кровотоку до мозку, так і про геморагічні, що виникають через крововилив і зазвичай мають тяжчі наслідки.

Про це повідомило видання SciTechDaily.

За даними дослідження, ризик ішемічного інсульту серед прихильниць такого харчування був нижчим на 16%, а геморагічного — на 25%. Водночас автори наголошують: результати демонструють тісний зв’язок між дієтою та ризиком інсульту, але не доводять прямого причинно-наслідкового ефекту.

Середземноморська дієта передбачає перевагу овочів, фруктів, бобових, риби та оливкової олії, а також обмеження червоного м’яса, молочних продуктів і їжі з високим вмістом насичених жирів.

У дослідженні взяли участь 105 614 жінок без інсульту в анамнезі, середній вік яких на старті становив 53 роки. За харчовими анкетами учасницям присвоювали бали від нуля до дев’яти — залежно від того, наскільки їхній раціон відповідав принципам середземноморської дієти. Близько 30% жінок потрапили до групи з найвищим рівнем дотримання такого харчування.

Спостереження тривало в середньому 21 рік. За цей час зафіксували 4083 інсульти, зокрема 3358 ішемічних і 725 геморагічних. Навіть після врахування інших чинників ризику — куріння, фізичної активності та підвищеного тиску — різниця між групами залишалася статистично значущою.

«Інсульт є однією з провідних причин смерті та інвалідності, тому цікаво думати, що покращення нашого харчування може зменшити ризик розвитку цієї руйнівної хвороби», — зазначила авторка дослідження Софія С. Ванг, доктор філософії з Комплексного онкологічного центру міста Хоуп у Каліфорнії. За її словами, особливий інтерес викликали саме дані щодо геморагічних інсультів, які рідше аналізують у великих дослідженнях.

Водночас науковці звертають увагу на обмеження роботи: інформацію про харчування учасниці повідомляли самостійно, тож можливі неточності в оцінках.

