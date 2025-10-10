ТСН у соціальних мережах

Здоров’я
208
2 хв

Проста звичка, що знижує тиск: які продукти підтримують здоров’я серця

Просте щоденне рішення — чашка чаю чи шматочок шоколаду — може підтримати здоров’я серця, показує нове дослідження.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Чай

Чай / © Pixabay

Науковці довели, що звичні продукти, як-от чай, какао, яблука, виноград і темний шоколад, містять речовини, здатні знижувати кров’яний тиск. Йдеться про флаван-3-оли — рослинні сполуки з групи флавоноїдів, які відповідають за колір рослин і виконують у них захисну функцію.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Дослідницька група проаналізувала 145 рандомізованих контрольованих досліджень за участю понад 5200 осіб. У цих роботах вивчали вплив продуктів і добавок, що містять флаван-3-оли, на артеріальний тиск і стан судин. Серед перевірених продуктів були чай, какао, яблука, виноград та ізольовані сполуки, зокрема епікатехін.

У середньому учасники отримували близько 586 мг флаван-3-олів на день — приблизно стільки міститься у двох чашках зеленого або чорного чаю, порції темного шоколаду чи кількох яблуках. Виявилося, що така кількість може знизити систолічний тиск (верхнє число) на 2,8 мм рт. ст., а діастолічний (нижнє число) — на 2 мм рт. ст.

Для людей із підвищеним артеріальним тиском результати були ще більш вираженими: показники зменшувалися до 6–7 мм рт. ст. систолічного та до 4 мм рт. ст. діастолічного. Науковці наголошують, що це порівнювано з ефектом деяких лікарських препаратів і може суттєво знизити ризик серцево-судинних ускладнень.

Окрім того, флаван-3-оли покращували функцію внутрішньої оболонки судин — ендотелію. Учасники, які регулярно вживали ці сполуки, мали підвищення показника дилатації судин (FMD) у середньому на 1,7%. Це свідчить, що судини краще розширюються та реагують на зміни кровотоку, навіть якщо тиск у нормі.

Побічні ефекти спостерігалися рідко й переважно були легкими, зокрема незначні розлади травлення. Це означає, що продукти, багаті на флаван-3-оли, є безпечними для більшості людей.

Дослідники зазначають, що отримання флаван-3-олів із природних джерел ефективніше, ніж із харчових добавок. Ймовірно, тому, що в натуральних продуктах вони діють у поєднанні з іншими корисними речовинами, що покращує засвоєння.

Щоб досягти користі, достатньо щодня споживати близько 500–600 мг флаван-3-олів — це може бути дві-три чашки чаю, кілька яблук, порція темного шоколаду або ложка какао-порошку. Такі невеликі зміни в раціоні можуть допомогти знизити тиск і підтримувати здоров’я серцево-судинної системи.

Вчені підкреслюють, що флаван-3-оли не є заміною ліків, але в поєднанні з іншими здоровими звичками — збалансованим харчуванням і фізичною активністю — вони здатні позитивно впливати на стан серця й судин.

