Просто подивіться на руки: як визначити високий рівень "поганого" холестерину без аналізу крові

Надлишок холестерину в організмі провокує ризики інсульту й інфаркту, однак не завжди вдається швидко виявити небезпечні симптоми.

Високий рівень "поганого" холестерину зазвичай не проявляється через больові відчуття. Однак він спричиняє погіршення кровотоку й загальної роботи серцево-судинної системи, що є прямою загрозою для здоров’я та життя людини.

Як визначити рівень "поганого" холестерину без аналізів: поради лікарів

Медики призначають аналіз крові – ліпідограму, щоб визначити рівень холестерину. Її обов’язково треба робити тим, хто належить до групи ризику захворювання на атеросклероз. Але як самостійно визначити підвищений рівень поганого холестерину?

Експерти Британського фонду серця (BHF) рекомендують подивитися на пальці й тильний бік долонь. На цих ділянках рук можуть з’являтися ксантоми - відкладення холестерину, які мають вигляд жовтуватих маленьких пухлинок, шишок чи плям. Однак, вони не болять і не завдають жодного дискомфорту.

Лікарі говорять, що ксантоми можуть з’являтися також на інших частинах тіла. Горбки жовтого, оранжевого або коричневого кольору можна помітити навколо очей, на стегнах, сідницях і стопах. В останньому випадку вони можуть боліти, якщо носити взуття, яке тисне на ноги.

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