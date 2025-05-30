Протеїнові батончики можуть бути шкідливими: нові дослідження шокують

Протеїнові батончики. Фото: FitWin

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Протеїнові батончики давно вважаються зручним способом отримати білок без приготування їжі, особливо для тих, хто активно займається спортом або стежить за фігурою. Однак нові наукові дані ставлять під сумнів їхню реальну користь.

Про це повідомило видання LADBible.

Хоч у середньому один батончик містить до 25 г білка, дослідження 1641 зразка показало: організм засвоює лише близько 47% білка, який міститься в продуктах із позначкою «високобілковий». Причина — використання дешевих джерел білка, зокрема колагену, і наявність додаткових інгредієнтів, що ускладнюють засвоєння.

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Крім того, багато батончиків містять:

штучні підсилювачі смаку та барвники,

гідрогенізовані жири та ізольовані білки,

замінники цукру, які можуть порушувати травлення,

велику кількість солі та прихованого цукру.

За даними британських дослідників, регулярне вживання ультраоброблених продуктів (до яких належать і деякі батончики) підвищує ризик ожиріння, діабету, серцевих хвороб і навіть раку кишківника.

Експерти радять надавати перевагу натуральним джерелам білка — м’ясу, яйцям, рибі, бобовим — а батончики залишити як винятковий перекус, а не регулярну заміну повноцінного прийому їжі.

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