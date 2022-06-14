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Протипоказання до донорства: чи можна здавати кров після вакцинації, інфекційної хвороби

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Протипоказання до донорства: чи можна здавати кров після вакцинації, інфекційної хвороби

Фото: ТСН

До Дня донора публікуємо відповіді на основні питання щодо абсолютних та тимчасових протипоказань до донорства крові.

Донорами не можуть бути люди з активними або минулими серзйозними серцево-судинними хворобами, із недугами центральної нервової, сечостатевої систем, гематологічними, імунологічними, шлунково-кишковими та онкологічними захворюваннями.

Повний перелік протипоказань надає МОЗ.

Наразі багато інформації про необхідність здати кров, особливо для тяжкопоранених бійців, яких лікують у різних містах України. 

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Нагадаємо про ситуацію із запасами донорської крові.

Додамо, що МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію.

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Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни.

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