Протипоказання до донорства: чи можна здавати кров після вакцинації, інфекційної хвороби

До Дня донора публікуємо відповіді на основні питання щодо абсолютних та тимчасових протипоказань до донорства крові.
Донорами не можуть бути люди з активними або минулими серзйозними серцево-судинними хворобами, із недугами центральної нервової, сечостатевої систем, гематологічними, імунологічними, шлунково-кишковими та онкологічними захворюваннями.
Повний перелік протипоказань надає МОЗ.
Наразі багато інформації про необхідність здати кров, особливо для тяжкопоранених бійців, яких лікують у різних містах України.
Нагадаємо про ситуацію із запасами донорської крові.
Додамо, що МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію.
Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни.
Читайте також: