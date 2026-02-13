При яких хворобах чай може бути смертельно небезпечний: подробиці

Чай / © Associated Press

Чай залишається одним із найпопулярніших напоїв у світі, поступаючись хіба що воді. Його цінують за унікальну здатність м’яко тонізувати організм, забезпечуючи бадьорість на триваліший термін, ніж кава.

Численні дослідження підтверджують користь напою: він має потужний протионкологічний ефект, сприяє схудненню та допомагає проводити детоксикацію організму. Однак, попри всі переваги, вчені застерігають: існує чіткий перелік станів та хвороб, за яких від чаю краще відмовитися.

Алергічні реакції та непереносимість

Особливу обережність слід проявляти шанувальникам трав’яних зборів. Якщо у людини є схильність до алергій, від фіточаїв варто утриматися. Трави є продуктами рослинного походження, які містять активні компоненти, здатні виступати потужними алергенами та провокувати непередбачувані реакції організму.

Загроза для гіпертоніків та людей з порушенням сну

Людям із підвищеним артеріальним тиском лікарі радять вживати чай вкрай обережно. Напій містить значну кількість кофеїну та теїну, які можуть викликати різкі стрибки тиску. Гіпертонікам рекомендується або повністю відмовитися від міцного чаю, або пити його рідко і в дуже слабкій концентрації.

Також чай є небажаним напоєм для пацієнтів із безсонням або іншими розладами сну. Стимулюючий ефект нервової системи може лише погіршити стан, тому вживати напій дозволяється виключно у першій половині дня.

Ризики під час вагітності

Вагітним жінкам необхідно суворо контролювати норму споживання кофеїну. Вчені наголошують, що надмірна кількість цієї речовини може негативно вплинути на розвиток плода, зокрема спровокувати розвиток серцево-судинних захворювань у дитини. Найкращим рішенням у цей період буде мінімізація або повна відмова від міцних чаїв.

Хвороби шлунково-кишкового тракту

Ще одна категорія людей, яким чай може завдати шкоди — це пацієнти з хронічними захворюваннями шлунка. За наявності виразки, гастриту з підвищеною кислотністю чи інших патологій ШКТ, чай (як і каву) пити не рекомендується. Напій стимулює виділення шлункового соку, що може призвести до подразнення слизової оболонки та суттєвого погіршення самопочуття.

