Прибиральник заразив працівниць медзакладу герпесом і гепатитом А: він мочився у їхню воду

Лусіо Діас / Фото: KHOU 11

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У Г’юстоні, штат Техас, США прибиральник, який навмисно заражав співробітників медичного закладу захворюваннями, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), відбувся лише шістьма роками ув’язнення.

Про це повідомляє New York Post.

52-річний Лусіо Катаріно Діас таємно мочився у пляшки з водою співробітників та в загальний кулер, що призвело до зараження щонайменше 13 жінок герпесом та гепатитом А.

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Інцидент стався ще 2022 року, коли одна з постраждалих звернула увагу на дивний запах і кислий смак води. «Я відчула огиду», — розповіла вона анонімно в інтерв’ю KHOU в листопаді 2022 року. «Я піднесла її до обличчя, понюхала, і вона пахнула сечею».

Жінка встановила приховану камеру на своєму столі, яка зафіксувала, як прибиральник засовує свої статеві органи в її пляшку після того, як вона пішла з роботи.

«Він просто взяв її, зняв кришку і почав засовувати свій пеніс наполовину в пляшку. Потім він нахилив її так, щоб його пеніс був оточений водою», — сказала вона.

Лусіо Діас / Фото: KHOU 11

Виявилося, що Діас цілеспрямовано заражав людей, адже мав позитивні аналізи на ЗПСШ. Він зізнався у скоєному, пояснивши свої дії «злим умислом» і назвавши це «хворобою».

Після виявлення злочину поліція негайно заарештувала його, а жертви звернулися до суду.

Попри масштабний злочин, суд виніс прибиральнику відносно м’яке покарання — шість років ув’язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через три роки.

Це спричинило обурення, оскільки:

Діас вже відсидів два роки і може вийти на волю раніше. Його не зобов’язали реєструватися як сексуального злочинця.

Жертви подали цивільний позов проти Діаса та охоронної компанії, яка його найняла, вимагаючи понад мільйон доларів компенсації.

Лусіо Діас / Фото: KHOU 11

Жінки, які вживали заражену воду, дістали невиліковні ЗПСШ, які можуть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям — від утворення пухирів до печінкової недостатності.

Жертви та правозахисники вимагають жорсткішого покарання та перегляду законів щодо злочинів сексуального характеру.

Нагадаємо, у Варшаві жінка систематично труїла колегу по роботі, підсипаючи отруту в напої. 56-річна жінка додавала отруйні хімікати.