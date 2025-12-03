Причина зимової апатії: лікарка розповіла, що може впливати на ваш настрій

Фото ілюстративне / © Credits

Прохолодна погода та ранні ночі часто можуть спричинити різку зміну настрою у людей. У деяких випадках це може бути пов’язано із сезонним афективним розладом (САР), але медики застерігають: причиною цьому може бути поширений дефіцит заліза, який легко сплутати зі звичайною зимовою апатією.

Про це пише The Mirror.

Лондонський лікар загальної практики Сермед Межер розповів, що залізо — це необхідний мінерал для людського організму, який має важливе значення для транспортування кисню в крові та для різних метаболічних процесів.

«Понад мільярд людей страждають від низького рівня заліза. Це найбільш масовий дефіцит поживних речовин, зафіксований у світі. Його вплив на дофамін набагато більший, ніж це може видаватися, на перший погляд. Дофамін виробляється з амінокислоти під назвою «тирозин» протягом певного періоду, і фермент, який виконує перший крок, потребує заліза», — розповів Межер.

При дефіциті заліза у людини часто спостерігається порушення роботи шляхів, пов’язаних із виробленням дофаміну / © Credits

За його словами, при дефіциті заліза у людини часто спостерігається порушення роботи шляхів, пов’язаних із виробленням дофаміну, та які контролюють такі речі, як: відчуття щастя або винагороди, самоконтроль та соціальна поведінка.

Проте цю проблему можна вирішити. Лікар Межер запевняє: щойно рівень заліза відновиться, ваше самопочуття покращиться.

Щоб прискорити цей процес, вам варто дотримуватись двох простих правил:

приймати добавки із залізом разом із вітаміном С;

не пити каву чи чай протягом двох годин до і двох годин після прийому таблеток.

Окрім того, зміни в раціоні також можуть допомогти підвищити рівень заліза. Продукти, які багаті на залізо:

темно-листова зелень, така як крес-салат і кучерява капуста

збагачені залізом злаки та хліб

м’ясні продукти

сухофрукти, включаючи абрикоси, чорнослив та родзинки

бобові (квасоля, горох та сочевиця)

Сермед Межер також назвав інші ознаки, які можуть сигналізувати про дефіциту заліза у вашому організмі:

втома та відсутність енергії;

задишка;

прискорене серцебиття;

незвично блідий колір обличчя;

головні болі.

Якщо ви підозрюєте, що у вас дефіцит заліза, фахівці радять звернутися до сімейного лікаря

