Прихована загроза на кухні: чим небезпечна звичайна губка для миття посуду

Кухонна губка / © Credits

Цей звичний кухонний предмет може становити приховану загрозу життю, адже його чистота не залежить від того, як часто ви миєте посуд. Фахівці попереджають, що використання брудної кухонної губки може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Про це пише Daily Express.

Звичайна губка для миття посуду є ідеальним середовищем для розмноження бактерій і може стати причиною небезпеки для вашого здоров’я.

Кухонна губка / © Pixabay

Використовуючи її для миття посуду, протирання стільниць та прибирання рідини, ви накопичуєте небезпечні бактерії, що перевищують усі норми забруднення.

Згідно із дослідженнями, використані кухонні губки можуть містити більше мікробів, ніж сидіння унітаза. Окрім того, ризик харчового отруєння також зростає у зимовий період, адже саме тоді чимало людей готують все більше гарячих страв.

Як зазначають фахівці, перехресне забруднення відбувається тоді, коли їжа торкається поверхні, на якій є мікроби: брудної обробної дошки, неочищеної тканини або губки, яка не була продезінфікована.

Ігнорування належного догляду за кухонними губками призводить до ненавмисного забруднення всієї кухні. Тому фахівці рекомендують пильнувати за тим, як часто ви їх дезінфікуєте, та замінюєте.

«Недбале ставлення до чистоти губок може призвести до поширення бактерій на посуді, стільницях та їжі. Це може призвести до ризиків для здоров’я, яких можна уникнути», — зазначають фахівці.

Представник страхової компанії «Life Pro» запевняє: кухонна губка залишається безпечним інструментом лише за умови регулярної та ретельної заміни та дезінфекції. Просте ополіскування під проточною водою є неефективним і не знищує бактерії.

Експерти рекомендують для забезпечення належної гігієни слід застосовувати методи високотемпературної обробки або дезінфікуючі розчини. Зокрема, губку можна помістити на верхню полицю посудомийної машини та запустити повний цикл миття на високій температурі.

Сушіння губок також є важливим, оскільки, перебуваючи у вологому стані, вони приваблюють все більше бактерій.

Раніше спеціалісти роз’яснили, чому губки мають різний колір. Фахівці наголошують, що забарвлення поролону — це не просто декор. Вибір правильної губки може мати величезне значення.

