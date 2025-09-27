Приховані сигнали: як долоні та нігті можуть попередити про хворобу печінки

Руки / © Pexels

Руки людини можуть показати, що з організмом не все гаразд. Іноді на них з’являються незвичайні ознаки, які можуть сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров’ям. Лікарі наголошують, що захворювання печінки часто є смертельними, а на ранніх стадіях вони можуть протікати без жодних симптомів.

Про це пише The Mirror.

Печінка — це життєво важливий орган, який виконує понад 500 функцій. Вона перетворює їжу на енергію та виводить токсини. Однак ранні стадії хвороби печінки зазвичай не мають симптомів.

Лікарі застерігають, адже часто людина може навіть не підозрювати про проблему, доки хвороба не почне прогресувати.

Коли печінка починає погано виконувати свої функції, вона перестає ефективно виробляти та доставляти жовч до кишківника. Замість цього жовч потрапляє в кров. На пізніх стадіях хвороба може вплинути на кровообіг, рівень гормонів і призвести до виснаження організму.

Фахівці наголошують, що часто перші ознаки захворювання з’являються на шкірі та нігтях.

Лікарі називали три маловідомі ознаки, які можуть сигналізувати про серйозні проблеми із печінкою.

Проблеми з нігтями

Маловідомою ознакою захворювання печінки є проблеми з нігтями. Вони можуть виглядати ширшими, ребристими, або виглядати як «перевернута ложка» (захворювання, коли нігтьова пластина стоншується і стає м’якою, а згодом деформується, утворюючи поглиблення, яке формою схоже на невелику ложку — Ред.).

Фахівці зазначають, що часто проблема з’являється з великого та вказівного пальців, а потім поширюється на інші нігті.

Цироз печінки, викликаючи серйозне рубцювання тканин, може стати причиною цього явища. Він провокує посилення кровотоку в пальцях, через що вени розширюються.

Червоні долоні

Британські вчені вважають, що червоні плями на долонях можуть бути ранньою ознакою цирозу печінки. Згідно з дослідженнями, долоні при цьому можуть бути теплими, але не набряклими, болючими чи сверблячими.

Ця ознака, відома як пальмарна еритема, виникає приблизно у 23% людей із цирозом печінки. На темній шкірі такі почервоніння помітити складніше.

Нігті Террі

Нігті Террі — це стан, при якому більша частина нігтя на руці або нозі виглядає білою, схожою на матове скло, з тонкою коричневою або рожевою смужкою на кінці. Фахівці зазначають, що люди із нігтями Террі не мають форми півмісяця біля кутикули. Натомість їхній ніготь майже весь виглядає «вицвілим».

Експерти зазначають, якщо ви помітили будь-який з цих симптомів, вам слід звернутися за медичною допомогою.

