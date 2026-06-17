Прищі на підборідді та шиї: про які проблеми в організмі вони можуть сигналізувати

Прищі / © Pixabay

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Акне на підборідді та шиї не завжди є лише косметичною проблемою. За словами дерматологів, висипання в цій зоні нерідко пов’язані з гормональними змінами, стресом, способом життя або навіть звичками, які на перший погляд здаються безпечними.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

За самим лише місцем появи прищів неможливо точно встановити причину акне. Проте висипання на підборідді та вздовж лінії щелепи нерідко пов’язані з іншими чинниками, ніж акне на лобі чи в зоні носа.

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Одним із найпоширеніших факторів є гормональні зміни. Під час менструального циклу в жінок може активніше вироблятися шкірне сало, що підвищує ризик закупорювання пор та розвитку запалень. Через це болісні прищі на підборідді часто з’являються незадовго до початку менструації.

На стан шкіри впливає і стрес. Тривале емоційне напруження здатне посилювати запальні процеси та стимулювати роботу сальних залоз. Наукові дослідження свідчать, що високий рівень стресу може бути пов’язаний із загостренням акне.

Медики також звертають увагу на можливі гормональні розлади. Зокрема, висипання на нижній частині обличчя іноді можуть бути одним із проявів синдрому полікістозних яєчників. У таких випадках акне часто супроводжується порушеннями менструального циклу, надмірним ростом волосся або складнощами з контролем ваги.

Не варто виключати й зовнішні причини. Часті дотики до обличчя, брудний смартфон чи засоби для волосся можуть подразнювати шкіру та сприяти появі висипань у ділянці підборіддя та шиї.

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Деякі дослідження також вказують, що в окремих людей акне може загострюватися після вживання продуктів із високим глікемічним індексом або певних молочних продуктів. Водночас така залежність спостерігається не в усіх.

Лікарі рекомендують не відкладати консультацію зі спеціалістом, якщо висипання регулярно повертаються, спричиняють біль, залишають рубці або не зникають попри належний догляд. Особливо це важливо у випадках, коли акне супроводжується іншими симптомами можливих гормональних порушень.

Нагадаємо, правильне очищення обличчя є основою догляду за шкірою. Раніше дерматологи пояснили, як часто та коли потрібно очищувати шкіру.

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