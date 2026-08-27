Приймаєте препарати для схуднення і курите вейп: лікарка попередила про небезпечні ризики

Препарати для схуднення і вейп: чому їх не радять поєднувати / © Associated Press

Реклама

Людям, які використовують препарати для схуднення групи GLP-1, зокрема Wegovy та Mounjaro, радять відмовитися від вейпінгу та куріння. Поєднання нікотину з такими препаратами може посилювати деякі побічні ефекти лікування.

Про це повідомило видання Mirror з посиланням на лікарку Крістал Вайлі з Asda Online Doctor.

Реклама

За її словами, прямої хімічної взаємодії між нікотиновими вейпами та препаратами GLP-1 наразі не встановлено. Однак і нікотин, і засоби для схуднення можуть впливати на шлунково-кишковий тракт.

Реклама

Через це вейпінг або куріння під час лікування можуть посилити нудоту, розлади травлення та кислотний рефлюкс. Додатковий ризик виникає у разі блювання або зменшення споживання рідини — вживання нікотину за таких умов може підвищувати ймовірність зневоднення.

Саме тому лікарка радить людям, які планують почати лікування препаратами GLP-1, заздалегідь повідомити медика про куріння або використання електронних сигарет.

Водночас є попередні дані, які свідчать, що під час такого лікування деяким людям може стати легше відмовитися від нікотину. Препарати GLP-1 імітують дію кишкового гормону, допомагаючи зменшувати відчуття голоду та сповільнювати травлення. Також досліджується їхній можливий вплив на інші види потягу та імпульсивну поведінку.

У звіті «The Signal in the Food Noise» 24,4% учасників, які курили до початку лікування для схуднення, повідомили про зменшення бажання вживати тютюн або нікотин.

Реклама

Втім, Вайлі наголосила, що цих даних поки недостатньо для остаточних висновків. Препарати GLP-1 не схвалені як засоби для відмови від куріння чи вейпінгу, а їхній можливий вплив на нікотинову залежність потребує подальших досліджень.

Нагадаємо, раніше, на тлі стрімкого поширення препаратів для зниження ваги, лікарі пояснили, чим відрізняються ці методи, кому вони можуть підходити та які побічні ефекти здатні спричиняти.

Новини партнерів